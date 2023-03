Berlin (ots) -Die pme Familienservice GmbH gehört auch 2023 zu den "Top Nationalen Arbeitgebern" in Deutschland. Es ist für das Unternehmen die zehnte Auszeichnung in Folge in der von FOCUS Business initiierten Arbeitgeberstudie.In der Kategorie "Gesundheitswesen, Soziales und Pflege" konnte die pme Familienservice GmbH ihren zweiten Platz aus dem Vorjahr behaupten. Im branchenübergreifenden Gesamtranking erreichte sie eine Gesamtpunktzahl von 182 und ist damit in den Top 40 vertreten.Generationenübergreifende Arbeit und digitaler Fortschritt im BlickAls Arbeitgeber von 2.000 Beschäftigten ist es wichtig, sich stets weiterzuentwickeln und allen Teammitgliedern in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen die Arbeit zu erleichtern.So setzt die pme Familienservice Gruppe seit vielen Jahren auf die Digitalisierung ihrer Arbeitsstrukturen. Eigens entwickelte E-Learnings, digitale Weiterbildungsangebote für alle Teammitglieder oder auch die cloudbasierte Arbeitsplattform Office 365 ermöglichen ein ortsunabhängiges und teamübergreifendes Arbeiten. Seit vielen Jahren kommt in den pme Lernwelten-Kitas die App nemborn zum Einsatz. Sie unterstützt und entlastet die pädagogischen Fachkräfte sowohl bei der Kommunikation mit den Eltern als auch bei der Organisation ihrer Arbeit. Gemeinsam mit dem pädagogischen Schwerpunkt "Medienpädagogik von Anfang an", macht das pme zum digitalen Vorreiter unter den Kita-Trägern.Ein Unternehmen kann jedoch nur langfristig erfolgreich als Arbeitgeber sein, wenn es erörtert, was seine Beschäftigten für eine gute Zusammenarbeit brauchen: "In einem Unternehmen, in dem viele Generationen unter einem Dach arbeiten, kann es in der Zusammenarbeit schnell zu Missverständnissen und Unmut kommen. Daher ist es umso wichtiger, genau zu schauen, was die verschiedenen Generationen für erfolgreiches Teamwork benötigen. Wir laden regelmäßig zum Dialog zwischen Teammitgliedern und deren erwachsenen Kinder ein. Wir werden zukünftig Generationenmanager:innen ausbilden und uns somit für das Thema breit aufstellen", sagt Meike Bukowski, Leitung Personalentwicklung beim pme Familienservice.Über den pme Familienservice - Work-Life-Pionier seit 1992Der pme Familienservice wurde 1991 in München gegründet und 1992 offiziell als Gesellschaft angemeldet. Im letzten Jahr feierte er sein 30-jähriges Jubiläum. Als erster und vielfältigster Anbieter seiner Art gilt der pme Familienservice heute als Wegbereiter für innovative Mitarbeiterunterstützung (EAP).Im Auftrag von mehr als 1.400 Arbeitgebern unterstützt die pme Familienservice Gruppe Beschäftigte darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Die pme Familienservice Gruppe steht Berufstätigen bei Krisen zur Seite, z. B. bei Konflikten am Arbeitsplatz oder Sucht- oder Partnerschaftsproblemen. In über 90 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen wird eine hochwertige und flexible Pädagogik angeboten. Ob Ferienbetreuung, spontaner Bedarf, Buchung einzelner Plätze oder sogar ein eigener Betriebskindergarten: Eltern und Arbeitgeber:innen erhalten je nach Bedarf eine passende Kinderbetreuung. Mit einem Homecare-Eldercare-Service entlastet die pme Familienservice Gruppe Berufstätige bei der Organisation und Finanzierung von Pflegedienstleistungen und bietet psychosoziale Unterstützung. Im Rahmen der pme Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings zum Themenkomplex Personalführung und Personalentwicklung angeboten. Mit pme Health bietet die Gruppe Beratung von Unternehmen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Präventionsangebote in der Betrieblichen Gesundheitsförderung an. Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 2.000 eigene Mitarbeiter:innen und zahlreiche Expert:innen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Mehr über die pme Familienservice Gruppe erfahren Sie hier: https://www.familienservice.de/über-uns (https://www.familienservice.de/%C3%BCber-uns)Pressekontakt:Christin MüllerPresse- und Öffentlichkeitsarbeitpme Familienservice GruppeFlottwellstraße 4-510785 BerlinTel: 030 2639356418Mobil: 0151 58217680E-Mail: christin.mueller@familienservice.deOriginal-Content von: pme Familienservice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151737/5452779