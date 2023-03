Schwalbach am Taunus (ots) -Viele von uns kennen das mulmige Gefühl, wenn beim täglichen Haare bürsten vermehrt Haare in der Bürste hängen bleiben. Dünner werdendes Haar und Haarverlust sind keine Seltenheit und können in jeder Lebensphase auftreten, in der Menopause und postpartal sogar verstärkt. Stress, Hormonschwankungen oder die Ernährung sind weitere Faktoren, die zu Haarverlust führen können. Auch die Beschaffenheit unserer Kopfhaut spielt eine wichtige Rolle: Menschen mit einer trockenen Kopfhaut stellen häufiger fest, dass ihr Haar dünner wird und sie vermehrt Haare verlieren. Die neue DERMAXPRO Kopfhaut & Haar Revitaliser Kollektion sorgt mit Shampoo, Pflegespülung und Kopfhaut Serum Tag & Nacht Leave-On nachweislich für dickere und stärkere Haarfasern in nur einer Anwendung. Gleichzeitig verbessert sie die Haarqualität innerhalb von vier Wochen. Die neue dreistufige Kopfhautpflegeroutine für trockene Kopfhaut und dünner werdendes Haar ist eine Erweiterung der innovativen Head & Shoulders DERMAXPRO Pflegelinie und ab März 2023 im Handel erhältlich.Als Teil der natürlichen Erneuerung fallen unsere Haare nach einer Wachstums- und Ruhephase aus, um Platz für neue zu machen. Doch wenn dieser Zyklus gestört ist, etwa durch einen beschleunigten Ablauf oder eine verkürzte Wachstumsphase, kann es vermehrt zu Haarverlust kommen. Hier ist wichtig zu verstehen, dass 99 Prozent der Haarkraft von unserer Kopfhaut ausgeht und diese daher besondere Aufmerksamkeit benötigt. Häufig konzentrieren wir uns nur darauf, dass unser Haar "von außen" geschmeidig und gesund aussieht, doch eine oberflächliche Pflege reicht nicht aus.Wissenschaftler:innen von Head & Shoulders haben einen überraschenden Zusammenhang zwischen trockener Kopfhaut und dünner werdendem Haar entdeckt: Eine trockene Kopfhaut ist eine geschädigte Kopfhaut, die keine Feuchtigkeit speichern kann, sodass die Haarwurzeln unterversorgt sind und das Haarwachstum nicht unterstützen können. Das kann zu dünner werdendem Haar und Haarverlust führen.Dieser Prozess kann in ganz unterschiedlichen Lebensphasen auftreten und durch weitere alltägliche Faktoren, wie Stress und hormonelle Schwankungen, verstärkt werden. So kommt dünner werdendes Haar häufig bei jungen Müttern oder Frauen in der Menopause vor. Besonders bei Frauen ab 45 Jahren kann Haarverlust sogar doppelt so häufig auftreten (Quelle: Kantar Usage Panel, MAT Sep '22). Auch wenn Haarverlust nicht über Nacht aufgehalten werden kann, ist die Revitalisierung der Kopfhaut essenziell, um das Haar langfristig zu stärken.Dr. Patricia Ogilvie, dermatologische Beraterin für Head & Shoulders, kennt sich mit pflegenden Inhaltsstoffen für dünner werdendes Haar aus"Faktoren wie erbliche Veranlagung, Ernährung sowie unsere psychische und physische Gesundheit haben direkten Einfluss auf unsere Kopfhautbeschaffenheit und folglich das Haarwachstum. Ansetzen kann man bei der Kopfhautpflege, denn das vermehrte Aufkommen des Hefepilzes Malassezia globosa führt zu trockener Kopfhaut, die zugeführte Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kann. Produkte mit Niacinamid, Panthenol und Koffein können helfen, die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Kopfhaut wiederherzustellen und so das Haarwachstum zu unterstützen."Revitalisierende Pflege für dünner werdendes Haar mit Head & ShouldersEine volle Mähne ist jetzt nicht mehr bloßes Wunschdenken. Die neue Head & Shoulders DERMAXPRO Kopfhaut & Haar Revitaliser Kollektion wurde entwickelt, um trockener Kopfhaut Feuchtigkeit zu spenden und die Haarwurzeln zu revitalisieren. Mit Shampoo, Spülung und Kopfhaut Serum Tag & Nacht Leave-On sorgt das dreistufige Pflegeritual nachweislich für dickere und stärkere Haarfasern in nur einer Anwendung und verbessert die Haarqualität innerhalb von vier Wochen.Shampoo und Pflegespülung enthalten den klinisch erprobten Wirkstoff Pirocton-Olamin, der das Vorkommen des Hefepilzes Malassezia globosa verringert und die natürliche Feuchtigkeitsbalance der Kopfhaut wiederherstellt. Beide Produkte sind angereichert mit Niacinamid, um die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut wiederherzustellen, Vitamin E, um die Funktion der Hautbarriere zu verbessern, und Aloe Vera, die dafür bekannt ist, trockene und juckende Haut zu pflegen.Das innovative Kopfhaut Serum Leave-On für Tag und Nacht komplettiert die Kollektion. Angereichert mit Niacinamid, Vitamin B5 (Panthenol) und Koffein spendet das Serum eine Extraportion Feuchtigkeit, stimuliert und belebt die Haarwurzel und erzeugt so das Aussehen von 6.500 zusätzlichen Haarfasern.Das 3-Schritte-Pflegeritual- Schritt 1: Das Shampoo regeneriert die Kopfhaut und schließt die Feuchtigkeit ein, sodass die Wurzeln das natürliche Haarwachstum unterstützen können. Auf nassem Haar und der Kopfhaut auftragen, einmassieren und ausspülen.- Schritt 2: Die reichhaltige Pflegespülung verstärkt den Feuchtigkeitsschutz des Shampoos und stärkt die Haarfasern gegen Haarbruch. Nach der Haarwäsche auf die Kopfhaut und in den Längen auftragen. Gut ausspülen.- Schritt 3: Kopfhaut Serum Tag & Nacht Leave-On: Für ein optimales Ergebnis zweimal täglich auf nassem oder trockenem Haar anwenden. Dank des Präzisionsapplikators können die trockensten Stellen der Kopfhaut gezielt behandelt werden. Auf dem Scheitel aufgetragen versorgt es die trockene Kopfhaut mit Feuchtigkeit, reduziert die Schuppenbildung der Haut und verdickt die Haarfasern für volleres Haar. Bei Anwendung über Nacht dringt das Produkt in die Kopfhaut ein, um die Funktion der Kopfhautbarriere zu verbessern, sodass die Wurzeln das natürliche Haarwachstum besser unterstützen können.Die neue Revitaliser Kollektion ist ab März 2023 erhältlich.- Head & Shoulders DERMAXPRO Revitaliser Shampoo 225 ml - 5,79 EUR UVP*- Head & Shoulders DERMAXPRO Revitaliser Pflegespülung 200 ml - 5,79 EUR UVP*- Head & Shoulders DERMAXPRO Revitaliser Kopfhaut Serum Tag & Nacht Leave-On 145 ml - 6,79 EUR UVP** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. 