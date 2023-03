Nach der abgesagten Anleihe-Emission im vergangenen Jahr hat die Heise Haus GmbH nun eine neue Anleihe (ISIN: DE000A30VTM3) mit einem Volumen von bis zu 2 Mio. Euro aufgelegt, die über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch gezeichnet werden kann. Neben einem jährlichen Kupon in Höhe von 6,50% bietet der Projektentwickler seinen Anlegern dabei auch eine Erfolgsbeteiligung an. Was sich gegenüber dem vergangenen Jahr verändert hat und worauf das Unternehmen seinen Fokus legt, erläutert Unternehmensgründer Volker Heise im Interview mit dem Anleihen Finder.Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Heise, stellen Sie uns doch ganz kurz die Heise Haus GmbH vor. Wie verdient das Unternehmen sein Geld, worauf liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit?

Volker Heise: Wir entwickeln standardisierte Villages für Käufer, Mieter und als Angebot an Unternehmen und Hotels. Als Generalunternehmer verdienen wir an der Village-Projektgesellschaft (SPV) mit Planung und Marketing sowie den Erlösen aus Verkauf oder Vermietung.

Anleihen Finder: Lassen Sie uns zunächst beim einfachen Modulhaus bleiben. Was ist das Besondere an Ihren Modulhäusern? Wie viele verschiedene Typen bieten Sie an und worin unterscheiden Sie sich speziell von anderen Fertighaus-Anbietern?

Volker Heise: Die einzelnen Häuser sind minimalistisch designt, standardisiert, energieautark und nachhaltig durch die Holzbauweise und hochwertige Isolation - und damit ökologisch und bezahlbar. Dabei basiert jedes Haus auf einem immer gleichen Modul und Ausstattung, was je nach Wohnfläche verdoppelt oder getrippelt wird und auch stapelbar ist.

Wir sind kein Fertighaus-Anbieter, sondern entwickeln Villages mit nachgefragten, kleinen, leistbaren und nachhaltigen Häusern. Basierend auf dieser Nachfrage können wir ein passendes, standardisiertes Village-"Produkt" inklusive Planung, Energie- und Mobilitätskonzept sowie Finanzierung mit verschiedenen Partnern wie zum Beispiel Voll-Modul-Herstellern umsetzen.

Anleihen Finder: Sie sagen es, Sie bieten aus Kostengründen nun ganze "Modulhaus-Villages" an. Was steckt hinter dieser Idee und wen sprechen Sie damit an?

Volker Heise: Wir hatten in der Vergangenheit einzelnen Kunden Häuser auf ihren Grundstücken angeboten. Dadurch haben wir den Bedarf und die Standardisierungsmöglichkeiten kennengelernt, sodass wir jetzt auf größere Einheiten, wie 20 oder 50 Häuser für ein Projekt, skalieren können.

Damit sprechen wir Kommunen an, ...

