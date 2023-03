Das Währungspaar EUR/USD setzt die Erholung seit dem Abprall am 200er-EMA auch am heutigen Mittwoch weiter fort und notiert aktuell bereits im Bereich des 50er-EMA im Tageschart bei 1,066 USD. Zudem mit einer bisher bullischen Tageskerze. Kommt es zu einem Durchbruch über den 50er-EMA oder prallt EUR/USD hier wieder nach unten ab? Die Long-Position am 200er-EMA ist gut aufgegangen und befindet sich gut im Rennen. Das Kursziel um den 10er-EMA wurde ...

