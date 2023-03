Frankfurt am Main, München, Düsseldorf (ots) -Die erfahrene Personalerin Andrea Mohnsame startet am 1. März 2023 als Consultant bei Spencer Stuart, einer der international führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen. Ihr Beratungsschwerpunkt wird sein, Unternehmen vor allem im Bereich Healthcare dabei zu helfen, Leitungspositionen optimal zu besetzen und Führungskräfte weiterzuentwickeln. Andrea Mohnsames Start ist Teil einer ambitionierten Wachstumsstrategie von Spencer Stuart in Deutschland, die unter anderem eine signifikante Aufstockung des Berater-Teams zur Adressierung der rapide steigenden Nachfrage u.a. aus Tech-orientierten Wirtschaftsbereichen umfasst.Andrea Mohnsame war bereits 2017 bis 2019 bei Spencer Stuart als Beraterin für Leadership Advisory tätig und wechselte dann als CHRO zur Bauer Media Group. Mit ihrem ausgeprägten Geschäftsverständnis und ihrer langjährigen Erfahrung in der Luftfahrt sowie in den Bereichen MedTech und Medien, unter anderem beim Flugzeugbauer Airbus, beim Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen Dräger und beim Medizinproduktehersteller BSN Medical, ist Andrea Mohnsame eine geschätzte strategische Beraterin für Vorstände, CEOs und Führungsteams, die für die Besetzung von Führungspositionen, Nachfolgeplanung und Führungskräfteentwicklung verantwortlich zeichnet.Sie hat Betriebswirtschaft und Psychologie an der Universität Hamburg studiert und ist aktive Aufsichtsrätin in einem Medizintechnikunternehmen.Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland: "Wir freuen uns sehr, dass wir so prominente Verstärkung für unsere führende Marktposition im Tech-Bereich bekommen und Andrea Mohnsame überzeugen konnten, in unser Team zurückzukehren. Mit ihrer profunden Expertise im internationalen Umfeld, in Großkonzernen, Familienunternehmen und Private Equity wird sie vor allem Klienten, die an der Schnittstelle von Gesundheit, Technologie und Digitalisierung aktiv sind, tatkräftig unterstützen."Andrea Mohnsame: "Deutschland ist gerade im Sektor Medizintechnik, Biopharma, Digital Health und innovativen Gesundheitsdienstleistungen ein herausfordernder Standort. Im Spannungsfeld von Regulierung, Investitionen, Forschung und demografischem Wandel wird es in den kommenden Jahren ganz besonders darauf ankommen, die richtigen Leute, mit den richtigen Kompetenzen an den wichtigen Positionen in den Unternehmen zu haben und veränderte Geschäftsmodelle auch kulturell zu untermauern."Bild Andrea Mohnsame (https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2023/03/Spencer-Stuart_Mohnsame.jpg)Über Spencer StuartSpencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- undTalententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 450 Consultants in über 70 Büros in mehr als 30 Ländern vertreten.Pressekontakt:IWK Communication PartnerFlorian BergmannOhmstraße 1D-80802 MünchenTel.: +49 (0) 89 2000 30-30E-Mail: spencerstuart@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Spencer Stuart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113610/5452816