DJ GDV: Versicherer mit solidem Baukreditgeschäft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Lebensversicherer haben nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) trotz des sich abschwächenden Immobilienmarktes ihr Finanzierungsvolumen im Vorjahr leicht gesteigert. Der Umfang der ausgezahlten Wohnungsbaudarlehen sei gegenüber 2021 um 2,3 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro gestiegen, wie aktuelle Zahlen des GDV zeigten. "Angesichts der Trendwende auf dem Immobilienmarkt ist das ein gutes Ergebnis", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Gleichwohl hinterlasse die gesunkene Immobiliennachfrage infolge des Zinsanstiegs auch in den Kreditbüchern der Versicherer Spuren.

Ihre Finanzierungszusagen lagen laut GDV 2022 mit fast 9 Milliarden Euro zwar nur knapp unter dem Niveau von 9,2 Milliarden aus dem Jahr 2021, das Ergebnis resultiere jedoch aus einem starken ersten Halbjahr, als Kredite im Umfang von 6,3 Milliarden Euro bewilligt worden seien. In der zweiten Jahreshälfte waren es laut GDV nur noch 2,7 Milliarden Euro. "Die steigenden Zinsen haben das Neugeschäft im Jahresverlauf deutlich gebremst", so Asmussen. Damit verbunden gewesen seien auch Verschiebungen bei den Kreditnehmern. Die Lebensversicherer finanzierten traditionell überwiegend private Eigenheime oder Eigentumswohnungen.

Ihr Anteil an den gesamten Kreditzusagen sei im vergangenen Jahr jedoch auf 77,6 Prozent von 84,6 Prozent gesunken und habe damit so niedrig gelegen wie seit Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr. Umgekehrt sei der Anteil größerer Mietshäuser am Finanzierungsvolumen auf ein Rekordniveau gestiegen. Der GDV betonte, insgesamt spielten die Lebensversicherer in der Wohnimmobilienfinanzierung eine kleine Rolle und kämen nach Angaben des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken für 2021 auf einen Marktanteil von 3 Prozent. Dennoch leiste der Sektor einen wichtigen Beitrag zur Vermögensbildung privater Haushalte, denn Versicherer könnten problemlos auch Kredite mit einer Zinsbindung von 20 oder gar 30 Jahren vergeben.

