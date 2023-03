Ein in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ansässiger Anbieter von Smart Home-Produkten (Handelsmarke: Shelly) wie zu zum Beispiel digital gesteuerte Heizkörperventile, Sensoren zur Energieüberwachung oder auch Türöffnungssysteme mit Zweitnotiz im Frankfurter Börsensegment Prime Standard gehört zunächst einmal nicht in die Kategorie von Unternehmen, die im engen Fokus von boersengefluester.de stehen. Umso positiver überrascht waren wir nach ... The post Allterco: Aktie mit knackiger Wachstumsstory appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...