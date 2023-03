Zeitlich befristete Angebote ermöglichen es Unternehmen weltweit, angreifbare Cloud- und SaaS-Ressourcen aus einer Outside-in-Perspektive aufzudecken und einzuschätzen

ThreatNG verhilft Anwendern zu einer agentenlosen Cloud- und Saas-Expositions-Prüfung in den Bereichen External Attack Surface Management (EASM), digitaler Risikoschutz und Sicherheitsbewertungen

ThreatNG, ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer externen Angriffsflächen und digitalen Risiken unterstützt, gab die Veröffentlichung seines agentenlosen Cloud- und SaaS-Beurteilungsmoduls bekannt. Darüber hinaus meldete ThreatNG, dass Unternehmen für einen begrenzten Zeitraum kostenlosen Zugang zu dieser bahnbrechenden Plattform erhalten, um ihre externen Risiken abzuschätzen.

Das "Cloud and SaaS Exposure"-Modul von ThreatNG unterstützt die folgenden Anbieter und Technologiekategorien:

Amazon Web Services (AWS)

- Microsoft Azure

- Google Cloud Platform (GCP)

- Analysen

- Business Intelligence (BI)

- Customer Relationship Management (CRM)

- File Sharing

- Humanressourcen

- Sicherheit

- Videotelefonie

ThreatNG macht mit der Bekanntgabe der Verfügbarkeit des Moduls "Agentless Cloud and SaaS Exposure Assessment" seinen fortgesetzten Einsatz für die Neugestaltung des External Attack Surface Managements (EASM), des Schutzes vor digitalen Risiken und der Sicherheitsbewertungen deutlich. Mit nur einem Domain- und Organisationsnamen können ThreatNG-Benutzer Outside-In Discovery, Assessment, Reporting und Monitoring ihres Cloud- und SaaS-Footprints durchführen, Exposed Open Cloud Buckets aufdecken, nicht genehmigte Implementierungen (Shadow IT) ans Licht bringen und auf Marken-Imitationen (Cybersquats) aufmerksam machen, ohne Agenten, Anmeldeinformationen, API-Verbindungen, Browser-Plugins und sonstige Vorkenntnisse erfordernde Mittel einzusetzen.

ThreatNG versetzt seine Nutzer in die Lage, einen differenzierten, unübertroffenen und ganzheitlichen Ansatz durch die Erweiterung der Erkennung und Beurteilung aller dem Internet ausgesetzten Online-Anwendungen, Repositories, APIs, Platform-as-a-Service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Anbietertechnologien in Verbindung mit Cloud- und SaaS-Implementierungen zu verfolgen.

"Angesichts der zunehmenden Verlagerung kritischer Daten und Funktionen in die Cloud wird es für Unternehmen immer wichtiger, einen guten Überblick über alle öffentlich zugänglichen digitalen Ressourcen zu haben und alle potenziellen Risiken und Bedrohungen anzugehen. Unser Cloud- und SaaS-Exposure-Modul verschafft den Nutzern eine proaktive "Outside-in"-Perspektive", so Eric Gonzales, Gründer von ThreatNG. "Wir sind von der Funktionsfähigkeit unserer Technologie so überzeugt, dass wir bereit sind, Unternehmen jeder Größe eine kostenlose Erkundung und Risikobewertung ihrer Cloud- und SaaS-Umgebungen anzubieten."

Weitere Information über ThreatNG und seine Kompetenzen in der Cloud- und SaaS-Expositions-Beurteilung finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.threatngsecurity.com/cloudexposure.

Die Cloud und SaaS-Umgebungen entwickeln sich ständig weiter. Da ständig neue Vorkommnisse auftreten, ist es schwierig, einen genauen Überblick über die genehmigten Implementierungen zu behalten und insgesamt eine gute Cyber-Hygiene zu wahren. Diese zunehmende Ausbreitung von Cloud und SaaS führt zu dem immer größer werdenden Problem der Shadow IT (nicht genehmigte Implementierungen) und Cybersquats (Markenimitationen). Außerdem hat dieses unkontrollierbare Ausufern zu erhöhten Sicherheitsrisiken und -gefährdungen geführt, zu einer Zunahme von Phishing-Angriffen, die SaaS-Plattformen missbrauchen, und dazu, dass Cloud-Ressourcen häufiger kompromittiert werden als On-Premise-Ressourcen (laut "Verizon 2022 Data Breach Investigations Report" 2022 von Verizon).

Cloud- und SaaS-Imitationen (Cybersquats) und offengelegte Daten in Open Cloud Buckets sind ein wachsendes Problem für Unternehmen jeder Größe und deren Drittanbieter. Dennoch sind sie außerhalb des Anwendungsbereichs der meisten Dienste für External Attack Surface Management (EASM), Digital Risk Protection und Security Rating. ThreatNG vereint diese Lösungsfunktionen und ermöglicht Anwendern die nahtlose Integration von Cloud- und SaaS-Lösungen in die Bereiche Asset Inventory, Security Governance, Subsidiary Security Monitoring, Third-Party Security Assessments und Brand Protection durch eine innovative externe Erkennung und Beurteilung, für die lediglich ein Domain- und Organisationsname erforderlich ist.

Alle oben genannten Funktionen sind ab sofort verfügbar und werden von den folgenden Untersuchungsmodulen begleitet, die allen ThreatNG-Nutzern zur Verfügung stehen:

Domain Intelligence

Technologie-Stack

Exposition von sensiblem Code

Online-Sharing-Exposition

Ausnutzung der Suchmaschine

Sentiment und Finanzdaten

Archivierte Webseiten

Soziale Medien

Dark Web

Über ThreatNG

ThreatNG definiert die Bereiche External Attack Surface Management (EASM), Schutz vor digitalen Risiken und Sicherheitsbewertungen mit einer Plattform neu, die sich durch unübertroffenem Umfang sowie beispiellose Tiefe und Fähigkeiten bei der Bewältigung technischer und geschäftlicher Bedrohungen im Dark, Deep und Open Web auszeichnet. Ganz im Sinne des Unternehmensmantras ("Security Centric; Not Exclusive") bietet ThreatNG eine konfigurierbare Lösung zur gezielten Erkennung und Beurteilung digitaler Assets in einem definierbaren Ökosystem von Unternehmen, Tochtergesellschaften, Partnern, Dritten, Lieferketten und Kunden. Mit Unterstützung und Wartungssupport durch die Open-Source-Intelligence (OSINT)-Experten von DarcSight Labs versetzt ThreatNG Unternehmen jeder Art und Größe in die Lage, ihre externen digitalen Bedrohungen aufzudecken, zu verstehen und zu bewältigen.

