Wien (ots) -Ab Wintersemester 2023/24 erstmals in Österreich: Nachhaltige Immobilienwirtschaft (B.Sc.), Sustainability Marketing & Leadership (M.Sc.) und Psychologie (B.Sc.) im Angebot.Immer knapper werdende Rohstoffe, Klimawandel, Umweltkatastrophen: Natur- und Klimaschutz, Ressourcenschonung sowie Nachhaltigkeit sind wichtige gesellschaftliche Herausforderungen. Auch für Wirtschaftsunternehmen: Sie werden zunehmend - auch in Börsenkurs und -bewertung - daran gemessen, ob und wie nachhaltig sie handeln und welche soziale Verantwortung sie übernehmen. Dies erfordert neue strategische Konzepte. Denn verstärkt werden Experten gesucht, die zukunftsweisende Nachhaltigkeit im Unternehmen verankern und langfristig gewinnbringend im Einklang mit den wirtschaftlichen Zielsetzungen umsetzen können. Die Charlotte Fresenius Privatuniversität bietet erstmals in Österreich nachhaltige Studiengänge an, um die Führungskräfte von morgen zur Bewältigung dieser Herausforderungen auszubilden.Neben den bereits existierenden und akkreditierten Bachelorstudiengängen Betriebswirtschaftslehre (B.A.) und Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) - beide mit Nachhaltigkeitsfokus - stehen drei weitere Studiengänge für den Start zum Wintersemester 2023/24 bereit (in Akkreditierung).Management-Master für ZukunftsthemenDer viersemestrige Sustainability Marketing & Leadership (M.Sc.) Masterstudiengang richtet sich an Interessierte, die unternehmerische Prozesse in Hinblick auf Nachhaltigkeit analysieren, gestalten und steuern wollen. Dabei handelt es sich um einen modernen und allgemein ausgelegten Management-Master mit Spezialisierungen auf Zukunftsthemen in den Bereichen ökologische, soziale, ökonomische und kulturelle Nachhaltigkeit, Wirtschaft sowie Führungskompetenz. Auf dem Lehrplan stehen Themen wie Nachhaltige Transformation, Sustainable Leadership, Corporate Social Responsibility sowie Module, die sich ganzheitlich Nachhaltigkeitsaspekten - etwa dem Ressourcenmanagement - widmen. Das spätere Tätigkeitsfeld ist breit gefächert: Absolvent:innen sind bestens qualifiziert für die Bereiche Management, Marketing, Unternehmensführung und Nachhaltigkeitsmanagement.Auf einen BlickStatus: In Akkreditierung, Abschluss: Master of Science (M.Sc.), Credit Points: 120, Studiendauer: 4 Semester, Studienstart: Wintersemester 2023/24 (Oktober), Sprache: Deutsch, Standort: Wien, Studiengebühren: 975 EUR monatlichAuf Nachhaltigkeit gebautIm Studiengang Nachhaltige Immobilienwirtschaft (B.Sc.) lernen die Studierenden, neue Trends wie etwa die Themen ESG (Evironment, Social, Governance) und Digitalisierung auf dem Immobilienmarkt zu identifizieren. Sie werden befähigt, nachhaltige Konzepte voranzutreiben und die Immobilienbranche verantwortungsbewusst mitzugestalten. Der Studiengang ist praxisorientiert und interdisziplinär ausgerichtet und ist auf sechs Semester ausgelegt. Module wie Bauphysik, nachhaltiges Bauen und Planen sowie Gebäudemanagement, nachhaltiger Immobilienbetrieb, nachhaltiges Immobilien Asset sowie Real Estate Management sind besonders relevant. Den Studiengang verstärkt zudem eine Hochschulkooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Mit dem Bachelorabschluss haben Absolvent:innen zahlreiche Karrieremöglichkeiten: in der Immobilienverwaltung und -vermarktung, Marktforschung, im Projektmanagement, als Nachhaltigkeitsmanager:innen oder auch in der Unternehmensberatung.Auf einen BlickStatus: In Akkreditierung, Abschluss: Bachelor of Science (B.Sc.), Credit Points: 180, Studiendauer: 6 Semester, Studienstart: Wintersemester 2023/24 (Oktober), Sprache: Deutsch, Standort: Wien, Studiengebühren: 895 EUR monatlichPsychologie: Verhalten nachhaltig ändernDer sechssemestrige universitäre Bachelorstudiengang Psychologie (B.Sc.) setzt sich aus hochschulischer Lehre und ersten berufspraktischen Erfahrungen zusammen. Neben einer umfassenden Vermittlung psychologischer Grundlagen stellen die Gesundheitspsychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie dabei wichtige Studieninhalte dar. Mit der zunehmend älter werdenden Gesellschaft, dem größeren Gesundheitsbewusstsein und durch die Folgen der Corona-Pandemie steigt der Bedarf an Gesundheitsvorsorge, psychologischer Unterstützung, Pflege und Betreuung. Während des Studiums lernen Studierende, menschliches Erleben und Verhalten zu erklären. Ihnen werden Kenntnisse aus den verschiedenen Disziplinen der Psychologie sowie Grundkenntnisse aus den Bereichen der Klinischen Psychologie und Psychotherapie, der Gesundheitspsychologie, der Kognitiv-affektiven Neurowissenschaften und Klinischen Neuropsychologie vermittelt. Außerdem erhalten sie erste Einblicke in weitere Anwendungsfelder wie die Umweltpsychologie oder Wirtschaftspsychologie. Neben der gesundheitsorientierten Ausrichtung können die Absolvent:innen mit einem erfolgreichen Abschluss auch als Berater:innen arbeiten oder einen Masterstudiengang anschließen.Auf einen BlickStatus: In Akkreditierung, Abschluss: Bachelor of Science (B.Sc.), Credit Points: 180, Studiendauer: 6 Semester, Studienstart: Wintersemester 2023/24 (Oktober), Sprache: Deutsch, Standort: Wien, Studiengebühren: 895 EUR monatlichÜber die Charlotte Fresenius Privatuniversität in WienDie Charlotte Fresenius Privatuniversität ist eine staatlich anerkannte Privatuniversität mit Sitz in Wien, Österreich. Die Hochschule steht in privater Trägerschaft der COGNOS Education GmbH und führt die Bildungstradition des Hauses Fresenius fort. Namensgeberin ist die Ehefrau von Carl Remigius Fresenius, dem Gründer des Chemischen Laboratoriums, auf das die Fresenius Hochschulen zurückgehen. 