Frankfurt (ots) -Die dpa-Tochter picture alliance erweitert ihr Content-Angebot um hochwertige Video-Inhalte. Ab sofort ist auf dem visuellen Markplatz unter www.picture-alliance.com neben Bildern und Infografiken auch die umfassende Videoproduktion der dpa verfügbar. Im Laufe des Jahres werden weitere strategische Partner das Bewegtbildangebot der picture alliance vervollständigen."Wer in unserem Portal nach den Geschichten sucht, die Deutschland bewegen, erhält ab sofort ein thematisch recherchierbares, visuelles Angebot aus Bildern, Grafiken und Videos. Damit beantworten wir die steigende Nachfrage nach Bewegtbildinhalten. Wir bieten unseren Kunden hier nun auf einen Blick alles, was Sie brauchen, um Storys zu echten Erlebnissen zu machen und entsprechen damit dem sich ändernden Zeitgeist ihrer Zielgruppen.", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin der picture alliance."Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Möglichkeit haben, das Angebot der picture alliance auch mit der vielfältigen Berichterstattung der dpa im Bewegtbildbereich zu vervollständigen. Und wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Video-Angebot weiterzuentwickeln, u.a. mit einem Live-Angebot, das ab diesem Sommer verfügbar sein wird.", sagt Silke Brüggemeier, stellvertretende dpa-Chefredakteurin für Audiovisuelles und Geschäftsführerin der Rufa GmbH.dpa produziert jeden Tag bis zu 20 Videos zu den Themen, die Deutschland bewegen: Breaking News, Beiträge zum politischen Tagesgeschehen, Geschichten aus dem Sport und der Welt der Stars sowie zu Trendthemen, über die jeder spricht. Dazu klickstarke Videos, die überraschen oder Tipps für den Alltag geben - immer in der verlässlich recherchierten Qualität der dpa.Zum Videoangebot (http://dpaq.de/kzTxC)Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 130 Mio. Bildern, Videos, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5452990