Folge vier der Realtiy-Serie am 06.März exklusiv auf Sky und mit WOW streamen"Das Herz pocht - bis zum Anschlag!" Während seine Geschwister Cheyenne und Jimi im siebten Liebeshimmel schweben, gibt es auch bei Wilson jetzt endlich Liebes-News. Dazu passt sein gut gelaunter Plan, seine musikalischen Ambitionen mit einem Besuch bei Topstar Marteria in Berlin zu untermauern - zu sehen in der 4. Folge von "Diese Ochsenknechts" ab Montag, dem 6.3. auf Sky und WOW. Bevor Nino und Cheyenne in die finalen Hochzeitsplanungen starten, muss noch die große Fleischverkauf-Aktion auf dem Hof über die Bühne gebracht werden. Da kann Natascha schon mal das Feiern üben: ihr 58. Geburtstag steht an und die ganze Familie ist angereist. Nur Jimi hat Terminprobleme und schafft es nicht - oder hat sein Fernbleiben andere Gründe? Während es bei Jimi mit der familiären Harmonie aktuell ein wenig harkt, möchte er nun zumindest in Sachen Business neue Wege beschreiten.Wilson auf Starbesuch und mit neuer LiebeSchon lange hatte sich Wilson auf den Besuch bei Musikstar und Kumpel Marteria gefreut und nun ist es endlich soweit: "Wir kennen uns schon ewig und haben in Berlin auch dieselben Freunde, mit denen wir immer ausgegangen sind" - auf geht's zum Konzert in der Berliner Waldbühne! Dass die Musik neben der Schauspielerei Wilsons zweites großes Steckenpferd ist, beweist er regelmäßig mit seiner eigenen Band "Black Rainbow", die sich in der Musikszene schon einen gewissen Namen gemacht hat. Da kann ein Star wie Marteria durchaus als Vorbild für eigene, höhere Ambitionen dienen: "Man kann auf jeden Fall zu ihm hochschauen und man denkt sich: Da oben stehen würde ich auch gerne mal - also werde ich mir den Arsch aufreißen!" Auf dem Weg zum Konzert ziehen plötzlich dunkle Wolken am Himmel auf und ein großes Unwetter ergießt sich über Berlin - kann das heiß ersehnte Konzert unter diesen Bedingungen ohne Sicherheitsbedenken überhaupt stattfinden, oder wird es buchstäblich ins Wasser fallen? Die Stimmung bei Wilson und Kumpel Marteria ist sichtlich angespannt! Was sein Privatleben angeht, ist Wilson jedenfalls aktuell sehr guter Dinge und gesteht: "Ich bin vergeben! Es hat sich so ergeben, da war ich auch baff." Das freut auch Schwester Cheyenne: "Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Die Frau ist total unkompliziert und ich mag sie richtig gern!" Und was sind Wilsons Pläne? "Ich habe schon Bock, eine eigene Familie gründen - aber ich lasse mir da Zeit!" Wer die geheimnisvolle Unbekannte wohl sein mag?Nino und Cheyenne im VerkaufsrauschKulinarische Köstlichkeiten erwarten die Kunden auf Ninos und Cheyennes Hof in Dobl beim letzten großen Fleischverkauf des Sommers. Viehzucht, Fleischverwertung, Ware verpacken, etikettieren, verladen und verkaufen - alles betreut Nino in Eigenregie. "Das ist auch ultrawichtig für unsere Hofsituation - wir müssen schauen, dass wir rentabel bleiben", schwingt seine Existenzangst immer ein wenig mit. Wünscht er sich da nicht manchmal Hilfe von seiner zukünftigen Ehefrau? Cheyenne scheint allerdings ausgelastet: "Okay, wir können ja mal tauschen: Betreue du mal eine Woche lang Mavie - morgens, mittags, abends, nachts - und ich mache dann den Hof". Bleibt zu hoffen, dass Workaholic Nino und Mutter Cheyenne einen guten Kompromiss finden, denn jetzt heißt es erstmal: Hoftüren auf für den großen Sommer-Fleischverkauf, die Kasse muss klingeln: "Natürlich bin ich auch ein wenig konservativ erzogen, was Mann und Frau betrifft - als Familienvater versuche ich, finanziell für die Familie da zu sein - Cheyenne musste noch nie was für mich bezahlen,", betont Nino. Genau das macht für Cheyenne den Zauber ihres zukünftigen Ehemannes aus: "Er ist einfach normal, er schaut nicht auf Geld, oder Ruhm - du könntest gar nichts besitzen und er würde dich trotzdem lieben!" Zur Belohnung klingelt am Ende des Tages Cheyennes Handy und es wartet eine Überraschung: Sie hat einen österreichischen Fashion-Award gewonnen - vielleicht ein neuer Push in Richtung Modelbusiness? Das gibt Motivation, um am nächsten Tag in die weiteren Hochzeitsvorbereitungen zu starten - schließlich sind es nur noch zwei Tage bis zur Trauung! Grund genug für Nino, sich beim Friseur erstmal einen "Bräutigam-Schnitt" verpassen zu lassen...Jimis new BusinessDer jüngste Ochsenknecht-Sohn musste in der Vergangenheit einiges an medialen Tiefschlägen einstecken - ungewohnt für den eigentlich immer gut gelaunten Sunnyboy, der bisher nur positives Feedback aus der Öffentlichkeit gewohnt war. Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Medienrummels um seine Person waren hart: "Viele Firmen und Kooperationen haben sich von mir abgewandt, weil sie gesagt haben, sie wollten mit so einem Typen nichts zu tun haben...". Die Folge für Jimi: Orientierungslosigkeit und Unsicherheit! "Meine Familie war hilfsbereit, konnte mich aber mental nicht so abholen, wie meine Freundin. Laura hat mich ein bisschen von diesem ganzen Familien-Ding weggezogen und mich das rational beobachten lassen.", weiß Jimi, bei wem er sich in schwierigen Situationen aktuell als erstes Hilfe holt. Familie Ochsenknecht hat zu Jimis Situation allerdings eine ganz eigene Meinung: "Wir haben gemerkt, dass er alles vernachlässigt - auch beruflich", stellt Natascha fest. "Er hat sich schon sehr verändert, dass weiß er aber auch selber. Ich warte jetzt einfach, bis er sich vielleicht wieder ein bisschen einkriegt", zeigt sich Cheyenne dagegen hoffnungsvoll. Umso wichtiger für Jimi, neue Möglichkeiten zu finden, sein positives Image zu stärken, um mit einem guten Gefühl in die Öffentlichkeit zu treten. Da kommt ein neues Kooperationsangebot von einem nachhaltigen Umwelt-Business aus der Ernährungsbranche gerade recht!Happy Birthday, Natascha!Das Familienoberhaupt hat Geburtstag - Grund genug, die Familie in guter Tradition am Kaffeetisch auf dem Hof in Dobl zu versammeln und Natascha gebührend zu feiern. Während Natascha, ihre Mutter Bärbel und Wilson freudig auf dem Hof empfangen werden, fehlt ein Familienmitglied in der Runde. Wo ist Jimi? "Der Vibe in der Familie ist eigentlich ganz gut", findet Natascha und schränkt ein: "Außer, dass alle es ein bisschen schade finden, dass man von Jimi nicht so viel hört, weil er grad sein eigenes Ding macht." Jimi konnte wegen unaufschiebbarer Termine das erste Mal seit vielen Jahren nicht am Geburtstag seiner Mutter dabei sein. Wilson scheint den wahren Grund von Jimis Abwesenheit zu kennen - die neue Liebe: "Man kennt das ja: Man ist sehr stark verliebt und dann kapselt man sich erstmal ab." Auch Cheyenne mahnt: "Für ihn zählt zwar grad nur die neue Beziehung, aber vielleicht sollte man die Family nicht zu kurz kommen lassen." Wird sich Jimi wieder auf seine alte Familien-Bande zurückbesinnen können, oder wird er sich immer weiter von den Ochsenknechts entfernen?B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u.a. 8 Folgen immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-ServiceWOW auf Abruf verfügbar.