London, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Proactis, der führende Anbieter von Source-to-Pay-Softwarelösungen, und Cegedim, Spezialist für das Management digitaler Abläufe im Gesundheitswesen und B2B-Ökosystem, haben die Unterzeichnung eines Vierjahresvertrags mit AP-HP Hôpitaux de Paris über die Einführung einer Lösung für das krankenhausübergreifende Versorgungsmanagement bekanntgegeben, mit der die Gruppe ihre Einkaufsabwicklung optimieren kann.Als Pariser Universitätskrankenhaus europäischer Dimension und weltweitem Ruf empfängt das AP-HP jedes Jahr 10 Millionen Patienten. Es ist der größte Arbeitgeber in der Region Ile de France mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in seinen 39 Niederlassungen.Um dem Ziel der AP-HP, die Einkaufsverfahren zu optimieren, gerecht zu werden, haben Proactis und Cegedim eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt, die ihre beiden Kompetenzen kombiniert: den Proactis Marketplace (https://www.proactis.com/uk/en/products/marketplace-platform/) mit 3.000 Sortimenten, die mit den Lieferanten der AP-HP ausgehandelt wurden, und die Plattform von Cegedim Hospitalis für die Dematerialisierung von Bestellungen, Quittungen und Lieferscheinen.Seit Januar 2022 hat die Lösung von Proactis und Hospitalis bereits zu einer 95-prozentigen Dematerialisierungsrate von Verträgen an den vier Pilotstandorten des AP-HPs geführt, was einem Auftragswert von mehr als 100 Millionen Euro entspricht.Im Rahmen des neuen Vertrages wird die Lösung bei 4.000 Benutzern eingeführt, um mehr als 600.000 Bestellungen pro Jahr zu verwalten. Die Lösung sorgt für eine schlankere, effizientere und schnellere Einkaufsabwicklung und verbesserte Benutzerfreundlichkeit - sowie längerfristige Vorteile in Bezug auf Umsatz und Rabatte.Herr Christophe Couvreur, Direktor von Hospitalis, erklärte: "Die Digitalisierung des Austauschs zwischen Krankenhäusern und ihren Lieferanten durch die Entmaterialisierung von Aufträgen, Auftragsbestätigungen, Versandmitteilungen und Rechnungen bietet Gewinne in mehreren Bereichen, wie etwa die Reduzierung von repetitiven Aufgaben für medizinische Fachkräfte und die Rückverfolgbarkeit medizinischer/implantierbarer Geräte. Wir freuen uns sehr, das AP-HP bei dieser digitalen Transformation zu unterstützen!"Olivier Jung, Direktor von Proactis France, fügte hinzu: "Proactis ist stolz darauf, dass das AP-HP sein Vertrauen in die Nutzung unseres Marktes und seiner Plattform für die Entmaterialisierung von Aufträgen erneuert hat. Dieses Projekt steht im Mittelpunkt der Leistungsherausforderungen, mit denen sich die Finanzabteilung des AP-HPs konfrontiert sieht. Dieser Vertrag unterstreicht die Qualität unserer langfristigen Zusammenarbeit".Informationen zu ProactisProactis ist ein führender Anbieter von Source-to-Pay-Softwarelösungen für mittelständische Unternehmen in einer Reihe von serviceorientierten Branchen.Die End-to-End-Modulare Plattform (https://www.proactis.com/uk/spend-management-software-solutions-overview/) von Proactis ermöglicht es Kunden, Ausgaben zu kontrollieren und Lieferkettenrisiken zu verwalten, die Vorschriften einzuhalten und die Steuerung ihrer Einkaufsaktivitäten zu verbessern, die Kosten für Waren und Dienstleistungen zu senken und Effizienzgewinne zu erzielen - alles durch Prozessdigitalisierung und Automatisierung.Proactis bedient einen schnell wachsenden Kundenstamm von über 1.100 Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors und 2 Millionen Lieferanten mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern in Großbritannien, Europa, Nordamerika, Neuseeland und Australien.