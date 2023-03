Positive Zeichen aus China: Wirtschaftsdaten übertreffen Markterwartungen

Werbung







Bereits die Januar-Daten des NBS-Einkaufsmanagerindex zeigten eine deutliche Erholung und eine positive Stimmung der chinesischen Wirtschaft. Im Februar konnte dieser Trend weiter fortgesetzt werden.



Die chinesische Wirtschaft hat ein turbulentes Jahr 2022 hinter sich. Dies beruht nicht zuletzt auch auf der restriktiven Corona-Politik der chinesischen Regierung. Die mit dem neuen Jahr eingeführten Lockerungen verhelfen jedoch zu einem Aufschwung der wirtschaftlichen Situation in China. Dies zeigt sich auch in den veröffentlichten Februar-Daten des (NBS) Einkaufsmanagerindex. Nachdem dieser im Januar bereits einen Wert von 50,1 aufwies, konnte dieser mit den Februar-Daten auf 52,6 gesteigert werden. Dies ist der höchste Wert seit mehr als einer Dekade. Werte von über 50 Punkten implizieren eine Expansion der Wirtschaft, wohingegen Werte von unter 50 für eine Kontraktion stehen.









Positiver Jahresstart auch im Rest der Welt



Der wirtschaftliche Aufschwung in China wirkte sich auch auf die Börsen in Schanghai aus. Diese drehten nach den Meldungen ins Plus. Die zuletzt stärke ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA schürten zuletzt Unsicherheit, inwieweit die Notenbanker der FED und EZB ihre strikte Zinspolitik beibehalten, nachdem im vergangenen Jahr rapide Zinserhöhungen durchgeführt wurden. Diese Zinserhöhungen wirkten sich auch auf die Konditionen von Derivaten - besonders diverser Anlageprodukte - aus.









