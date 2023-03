DJ AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch zwei Langläufer um insgesamt 2,092 Milliarden Euro aufgestockt. Eine Auktion war über-, die andere unterzeichnet. Bei der bis 2038 laufenden Bundesanleihe befriedigte die Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Kurs und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 50 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs. Die Finanzagentur nahm hier Schuldtitel im Umfang von 198 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes zu Marktpflegezwecken, so dass sich das (angepasste) Emissionsvolumen von 1,75 Milliarden Euro einstellte.

Für dem bis 2039 laufenden Papier akzeptierte die Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Kurs und auf Nicht-Wettbewerbsbasis ebenfalls alle Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs. Hier wurden Stücke im Umfang von 210 Millionen Euro in die eigenen Bücher genommen, so dass das (angepasste) Platzierungsvolumen von 750 Millionen Euro erreicht wurde.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung am 25. Januar 2023 für das 2038 fällig werdende Papier. Die bis 2039 laufende Anleihe wurde seit 2008 nicht mehr aufgestockt):

=== Emission 1,00%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. Mai 2038 Volumen (*) 1,75 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,203 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,552 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,1 (2,0) Durchschnittsrend. 2,79% (2,19%) Durchschnittskurs 78,09 (84,71) Mindestkurs 78,07 (84,63) Wertstellung 3. März 2023 Emission 4,25%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 4. Juli 2039 Volumen (*) 750 Mio EUR Bietungsvolumen 627 Mio EUR Zuteilungsbetrag 540 Mio EUR Zeichnungsquote 1,2 Durchschnittsrend. 2,76% Durchschnittskurs 119,38 Mindestkurs 119,35 Wertstellung 3. März 2023 ===

Anmerkung (*): Die Angebotsvolumina wurden kurzfristig geändert - auf 1,75 (von ursprünglich geplanten 1,5) Milliarden Euro für das Papier mit Laufzeit 2038 und auf 750 (von ursprünglich geplanten 1.000) Millionen Euro für die Titel mit Fälligkeit 2039. Das Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro blieb von den Änderungen unberührt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 06:34 ET (11:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.