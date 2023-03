Bayer meldete im 4. Quartal zufriedenstellende Zahlen und erreichte für das Gesamtjahr 2022 bei allen Parametern die Unternehmensziele. Das Umsatzwachstum im 4. Quartal wurde durch hohe Preise und Währungseffekte gestützt, während die Absatzmengen weiterhin schwach waren. Gleichzeitig blieben die Margen unter Druck. Die Unternehmensleitung hat eine vorsichtige Haltung eingenommen und eine schwache Prognose für 2023 abgegeben. Allerdings hat das Unternehmen Lieferprobleme und steigende Energiepreise bisher recht gut gemeistert. Obwohl die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) in der Vergangenheit Anlass zur Sorge gaben, haben die jüngsten positiven Urteile Bayer bei den Verhandlungen über Vergleiche ein gutes Druckmittel an die Hand gegeben. Allerdings hatte die plötzliche Ankündigung des vorzeitigen Ausscheidens des derzeitigen CEO Werner Baumann zum 1. Juni 2023 bei den Anlegern Besorgnis ausgelöst. Diese Bedenken wurden durch die jüngste Ernennung von Bill Anderson (ehemaliger CEO von Roche Pharmaceuticals) zerstreut. Damit rücken die soliden Fundamentaldaten, die guten Wachstumsaussichten und die attraktive Bewertung des Unternehmens wieder in den Vordergrund, während gleichzeitig Spekulationen über eine mögliche Aufspaltung des Unternehmens zur Wertsteigerung genährt werden. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihre Kaufempfehlung und halten das Kursziel unverändert bei EUR 80,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bayer%20AG





