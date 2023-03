Das Q4 2022 von Scout24 knüpfte an die Dynamik der ersten 9 Monate an und das Unternehmen beendete das Jahr auf hohem Niveau. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (op. EBITDA) lag im Q4 um 2% über dem Konsens; die Marge verzeichnete im Q4 einen sequenziellen Turnaround, was darauf hindeutet, dass der operativen Hebel langsam greift. Der Gesamtjahresumsatz und die op. EBITDA-Marge erreichten insgesamt das obere Ende der Unternehmensprognose. Zudem bestätigte das Management die Prognose für 2023. Die Analysten von AlsterResearch stellen fest, dass die strategische Transformation von Scout24 von einer listenbasierten digitalen Immobilienplattform zu einer transaktionsbasierten Plattform bisher gut verläuft, obwohl die Margen aufgrund von Wachstumsinvestitionen vorübergehend unter Druck standen. Dies sollte jedoch zu einer zunehmenden operativen Hebelwirkung führen, wie bereits in Q4 zu beobachten war. Das DCF-gestützte Kursziel bleibt bei 60,00 EUR; KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





