FRANKFURT (Dow Jones)--Die jüngsten Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen auf Gebäuden waren unterzeichnet. Laut Mitteilung der Bundesnetzagentur wurden bei der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land mit einer ausgeschriebenen Menge von knapp 3.210 Megawatt (MW) 126 Gebote mit einer Gebotsmenge von insgesamt rund 1.502 MW (Vorrunde: 203 MW, gesamtes Jahr 2022: 3.279 MW) eingereicht. Dabei wurden sieben Gebote wegen Formfehlern ausgeschlossen.

Die Gebotswerte der bezuschlagten Gebote liegen zwischen 7,24 Cent/Kilowattstunde (ct/kWh) und dem zulässigen Höchstwert von 7,35 ct/kWh. Mit 7,34 ct/kWh liegt der durchschnittliche, mengengewichtete Gebotswert laut Mitteilung nur leicht unter dem neu festgelegten Höchstwert.

Bei der Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden (Solarausschreibung des zweiten Segments) belief sich das Ausschreibungsvolumen auf 217 MW. Laut Mitteilung wurden dabei 94 Gebote mit einem Volumen von 213 MW eingereicht. Bezuschlagt wurden 87 Gebote mit einem Volumen von 195 MW. Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte liegen zwischen 9,00 ct/kWh und dem Höchstwert in dieser Runde von 11,25 ct/kWh. Der mengengewichtete Durchschnittswert liegt den weiteren Angaben zufolge bei 10,87 ct/kWh.

Die nächste Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land soll laut Bundesnetzagentur am 1. Mai 2023 stattfinden, die für Solaranlagen des zweiten Segments am 1. Juni 2023.

