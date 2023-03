East Rutherford, N.J., 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass es mit den CDMO Leadership Awards 2023 in den Kategorien Qualität, Service, Fachwissen und Kompatibilität ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus wurde Cambrex in der Servicekategorie als "Champion" ausgezeichnet. Dies ist das neunte Jahr in Folge, dass Cambrex mit einer Auszeichnung ausgezeichnet wurde."Cambrex fühlt sich geehrt, von unseren Kunden als führender Anbieter für die Pharmaindustrie ausgewählt worden zu sein", sagte Thomas Loewald, Chief Executive Officer bei Cambrex. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns, in diesem Jahr in vier Kategorien ausgezeichnet worden zu sein, sind aber besonders stolz darauf, als Champion in der Kategorie Service ausgezeichnet worden zu sein, da dies unser Ziel widerspiegelt, ein konstant hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten."Die Ergebnisse der CDMO Leadership Awards basieren auf der primären Marktforschung durch Umfragen von Industry Standard Research in Bezug auf Benchmarking der Qualität in der Auftragsfertigung. Für die CDMO 2023 Leadership Awards wurden 72 CMOs anhand von 23 Leistungsmetriken bewertet. Die Befragten bewerteten nur Unternehmen, mit denen sie in den letzten 18 Monaten an einem ausgelagerten Projekt gearbeitet hatten. Dieses Qualifikationsniveau stellt sicher, dass die Bewertungen aus der tatsächlichen Beschäftigung mit einem Unternehmen stammen und dass die als führend eingestuften Unternehmen durch Erfahrungswerte gestützt werden."Seit über einem Jahrzehnt sind diese Auszeichnungen für Biopharma-Unternehmen, die optimale Ergebnisse aus ihren Outsourcing-Aktivitäten erzielen wollen, von größter Bedeutung. Unser Forschungszweig, ISR Reports, der nur Arzneimittelsponsoren befragt, die in letzter Zeit direkt mit bestimmten CDMOs zusammengearbeitet haben, gewährleistet die Gültigkeit dieser Ergebnisse. Unsere Gewinner sind Ihre Goldmedaillengewinner des Outsourcing." Louis Garguilo, Chefredakteur und Konferenzleiter, Outsourced Pharma.Cambrex investiert weiterhin, um sein Engagement für eine führende Rolle in der pharmazeutischen Entwicklung und Herstellung zu unterstützen. Dazu gehören die jüngsten Kapazitätserweiterungen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar sowie die Hinzufügung neuer Dienstleistungen und technischer Fähigkeiten durch die Akquisition von Snapdragon Chemistry und Q1 Scientific.Informationen zu CambrexCambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von mehr als 2.400 Experten, die globale Kunden aus Nordamerika und Europa bedienen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner auf den Märkten für Markenprodukte und Generika für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und fertigen Darreichungsformen.Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Continuous Flow, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung, Stabilitätslagerung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Retardpräparate, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Darreichungsformen, zweischichtige Tabletten, Stickpacks, topische Darreichungsformen, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198585/Cambrex_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cambrex-wird-zum-9-mal-in-folge-mit-cdmo-leadership-awards-ausgezeichnet-301759410.htmlPressekontakt:Jennifer Therrien,Jennifer.therrien@cambrex.com,+1 919 452 8393Original-Content von: Cambrex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159100/5453061