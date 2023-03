Ethereum Kurs: 1.700-Dollar-Marke voraus - China-Daten und Geldpolitik im Blick

Anleger haben zu Beginn des Monats März wieder die Marke von 1.700 Dollar ins Auge gefasst. Nachdem Marktakteure im Februar angesichts geldpolitischer Unwägbarkeiten nicht haben Fuß fassen können, sorgen chinesische Konjunkturdaten für positive Stimmung am Krypto-Markt.

Eine Ether-Einheit verteuert sich gegenüber dem Vortag zur Wochenmitte um über drei Prozent auf 1.655 Dollar. China-Daten geben Auftrieb - Hoffen auf Konjunkturerholung dies- und jenseits des Atlantiks Im positiven Kielwasser der globalen Aktienmärkte können offensichtlich riskante Anlagen wieder profitieren. Dass sich die Industrie im Reich der Mitte neuesten Zahlen zufolge wieder auf Erholungskurs befindet, nährt die Hoffnungen auf eine globale Konjunkturerholung dies- und jenseits des Atlantiks. Da China als Konjunkturlokomotive für den Rest der Welt angesehen wird, dürfte dies auch in der westlichen Welt den Optimismus auf eine zeitnahe Wirtschaftserholung stützen.

Die sogenannten Einkaufsmanager für den Industriesektor waren im Februar auf den höchsten Stand seit April 2012 geklettert und damit deutlich stärker als im Vorfeld erwartet. Nach Ende der strikten "Null-Covid-Politik" stehen die Zeichen im Reich der Mitte offensichtlich wieder auf Erholung.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

