Wolfenbüttel (ots) -Seit vielen Jahren fester Bestandteil unterschiedlicher Party-Szenen und Subkulturen, sorgt Jägermeister weltweit für die besten Nächte des Lebens. Doch Meister entstehen nicht über Nacht. Das gilt für die vielen Meister im Nachtleben draußen sowie auch für Jägermeister.Schon gewusst?Konsumiert in einem kurzen Wimpernschlag des Zusammenkommens, bedarf es für den Jägermeister bis zu diesem Moment einer besonderen Zutat: Zeit. Im Falle der weltweit bekannten Partyspirituose bedeutet dies eine mehrmonatige Reifung in Eichenholzfässern. Auf einem riesigen, unterkellerten Areal lagern in Wolfenbüttel, der Heimat der Marke, über 440 Fässer. Die schiere Größe einiger Fässer mit einem Fassungsvermögen von über 23.000 Litern beindruckt bei jedem Schritt durch die endlosen Fassreihen. Befüllt sind sie mit 3,5 Millionen Litern des nach streng gehütetem Geheimrezept hergestellten Jägermeister-Elixiers, denn erst nach der Fassreife entfaltet Jägermeister seinen legendären, einzigartigen Geschmack.Fässer, die Geschichten erzählenEinige der handgefertigten Eichenholzfässer sind bereits 100 Jahre alt. Mit hohem Aufwand gepflegt, stehen sie für Craftmanship seit Jazz in den goldenen Zwanzigern die Menschen in die Clubs zog, Jimi Hendrix und Janis Joplin 1969 auf der Bühne des ersten Woodstocks performten und das Berghain 2004 seine berüchtigten Türen öffnete. Und auch heute sind die Eichenholzfässer die Wiege des in ihnen gereiften Elixiers und liefern den Grundstoff legendärer Nächte.Fassreife für zuhauseErst durch die Reife im Eichenfass wird Jägermeister somit zum echten Meister. Doch auch wenn die Eichenholzfässer ein Jahrhundert überdauern können, wird auch das älteste Jägermeister-Fass irgendwann in Rente geschickt. So entstehen aus einem dieser massiven alten Eichenfässer zweihundert Designerstücke in zehn verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel eine Eichenholz Mini-Bar für die eigenen 4-Wände. Für die besten Nächte haben Fans im Gewinnspiel auch die Chance auf 500 individuelle Gravur Flaschen. Die Teilnahme ist im Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 15.05.2023 exklusiv über den Jägermeister-Club: http://jgr.ms/fassreife möglich.Aus Wolfenbüttel in die Clubs und Bars der WeltEins ist somit klar: der Kräuterlikör in der ikonischen grünen Glasflasche verkörpert in seiner DNA eine besondere Symbiose. Kathleen Schied, Vice President Marketing, ergänzt: "Jägermeister vereint wie keine andere Marke die Kraft der Natur mit urbaner Nachtkultur. Dass mit Jägermeister beste Nächte gefeiert werden, ist bekannt. Dass sich die Jägermeister Herstellung durch echte Handwerkskunst auszeichnet und einen Reifeprozess von mehreren Monaten inkludiert, wissen jedoch nur die Wenigstens. Was für den heutigen Zeitgeist "Craftmanship" ist, machen wir schon unverändert seit fast 90 Jahren. Für uns somit die perfekte Zeit, die Premiumisierung der Marke voranzutreiben und der Welt und unseren Fans zu sagen: Jägermeister - Gereift für Deine besten Nächte."Über JägermeisterJägermeister ist in über 150 Ländern der Welt zu Hause - doch beheimatet ist der Kräuterlikör im niedersächsischen Wolfenbüttel. Nur hier wird das Jägermeister-Elixier durch Mazeration der 56 Kräuter, Blüten, Wurzeln und Früchte nach der Rezeptur des Erfinders Curt Mast hergestellt. Nachdem das Elixier mehrere Monate traditionell in Eichenholzfässern gereift ist, geben ihm Wasser, Alkohol, Karamell und Zucker den letzten Schliff, um mit den Menschen überall auf der Welt ihre besten Nächte zu zelebrieren.