Von Intelsat verwaltete Multiorbit-Lösung für die Falklandinseln

Dienste, die zuverlässige und leistungsstarke Verbindungen für Bürger und Unternehmen bieten

Intelsat, der Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze, und Sure South Atlantic, ein internationaler Anbieter von Telekommunikationsdiensten, haben eine erweiterte Vereinbarung unterzeichnet, die es Sure ermöglicht, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Kommunikation für die Bewohner der Falklandinseln, St. Helena und Ascension Island im Südatlantik zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005188/de/

Intelsat-managed, multi-orbit solution to be provided for the Falkland Islands; services chosen to deliver reliable, high-performance connectivity for citizens and organizations. Credit: Getty Images