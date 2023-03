Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3996/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: 22 (23) S1/04: Susanne Lederer-Pabst (20.07.22) - Memories zum Intercell-IPO und Hoffnung auf Croma Pharma - Konstantin Bekos, WKO-Wirtschaftsdelegierter in Warschau, nennt zwei aktive Austro-Unternehmen in Polen; Mayr-Melnhof und voestalpine. Austria ist überall, Folge Polen: https://audio-cd.at/page/playlist/3450 - Wolfgang Anzengruber ist der insgesamt 100. Gast in der Börsepeople-Reihe. Der langjährige CEO von Palfinger und Verbund spricht über Early Years bei SGP, Systec und ABB, diverse Headhunter, die u.a. zur Salzburg AG und zur börsennotierten Palfinger ...

