Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3999/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/10 geht es um eine S Immo Prognose, die wieder Kurse bei ca. 23 Euro sieht, um den gestrigen Umsatzrekord 2023 mit einem genialen Ultimo-Nachmittag, um das 5:0 von voestalpine gegen Andritz, das wohl zu wenig sein wird. Einschätzungen gibt es zu den Flughafen- und Porr-Zahlen, Aktienkäufe bei Uniqa, Research zu Fabasoft, Wienerberger und Porr. Und Hannes Androsch holt in einem Podcast weit aus und Historisches gibt es auch zu VIG, webfreetv und den Verbund. Hannes Androsch ...

