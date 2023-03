DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Bundesländern bleibt hoch im Februar

In einer Reihe von Bundesländern ist im Februar der Inflationsdruck hoch geblieben. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg stieg die Jahresteuerung auf 8,5 bis 8,7 Prozent, wie die Statistischen Landesämter berichteten. In Bayern verharrte die Rate bei 8,8 Prozent. In Sachsen verharrte sie auf dem Rekordhoch von 9,2 Prozent. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 (Vormonat: 1,0) Prozent steigen werden. Die jährliche Inflationsrate sollte der Prognose zufolge auf 8,5 (8,7) Prozent sinken.

S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im Februar

Die deutsche Industrie hat im Februar ihre Talfahrt beschleunigt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 46,3 von 47,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 46,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 46,5 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im Februar leicht

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Februar entgegen den Erwartungen nicht gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 2.000, nachdem sie im Januar um revidiert 11.000 (vorläufig: 22.000) abgenommen hatte. Die Arbeitslosenquote blieb wie erwartet bei 5,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang der Arbeitslosenzahl um 8.000 prognostiziert.

S&P Global: Eurozone-Industrie stabilisiert sich im Februar

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat sich im Februar stabilisiert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank leicht auf 48,5 Punkte von 48,8 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Schon bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 48,5 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Nagel: Weitere deutliche Zinserhöhungen könnten nötig sein

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat sich für eine weitere Straffung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "Nun ist eine straffe Geldpolitik erforderlich, um Preisstabilität zeitnah wiederherzustellen", sagte Nagel bei der Vorstellung des Geschäftsberichts der Bundesbank für 2022. Die für März in Aussicht gestellte Zinsanhebung um 50 Basispunkte werde nicht die letzte sein. "Auch danach könnten weitere deutliche Zinsschritte notwendig sein", sagte Nagel. Er sprach sich zudem dafür aus, den Abbau der unter dem APP-Programm erworbenen Anleihebestände ab Juli zu beschleunigen.

Nagel: Aktuelle Daten deuten auf deutliche EZB-Schritte über März hinaus

Die aktuelle Inflationsentwicklung macht nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel eine langsamere geldpolitische Straffung durch die Europäische Zentralbank (EZB) unwahrscheinlicher. "Ich interpretiere die Datenlage so, dass das Inflationsbild weiter sehr hartnäckig bleibt, so dass dann über den März hinaus deutliche Zinsschritte notwendig sind", sagte Nagel bei der Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsberichts in Frankfurt. Der EZB-Rat hat seine Zinsen im Februar um 50 Basispunkte erhöht und für März einen weiteren Schritt dieser Größe in Aussicht gestellt.

Bankenverband: Wirtschaft wird 2023 im Schnitt stagnieren

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) erwartet in diesem Jahr angesichts inzwischen verbesserter Aussichten im Durchschnitt eine Stagnation und keine Schrumpfung. "Zum Jahresanfang dominieren weiterhin viele Unsicherheiten", erklärte der Bankenverband und verwies auf die Auswirkungen des andauernden russischen Kriegs gegen die Ukraine, geopolitische Spannungen zwischen West und Fernost, anhaltend hohe Inflationsraten sowie einen erheblichen Mangel an Arbeitskräften, die die Konjunktur belasteten.

Italiens Wirtschaft wächst 2022 um 3,7 Prozent

Die italienische Wirtschaft ist im Jahr 2022 kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 3,7 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Istat berichtet. Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen um 9,4 Prozent, die Konsumausgaben um 3,5 Prozent und die Ausfuhren um 9,4 Prozent. Die Importe von Waren und Dienstleistungen legten um 11,8 Prozent zu.

Nouripour wirft FDP Verstoß gegen Absprachen in der Koalition vor

Grünen-Parteichef Omid Nouripour hat das Vorgehen der FDP beim geplanten Verbrenner-Aus und dem Austausch von Gas- und Ölheizungen kritisiert. Die Ampel-Koalition habe sich auf beides verständigt, wie er dem Nachrichtensender ntv sagte. Nouripour warf Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor, sich beim Aus für Verbrennermotoren auf EU-Ebene nicht an Absprachen zu halten. Wissing bekräftigte hingegen, dass der Einsatz von E-Fuels möglich sein müsse und er deshalb gegen ein generelles Aus für Verbrenner sei.

DIHK: Hemmnisse setzen deutsche Unternehmen im Ausland unter Druck

Handelshemmnisse in aller Welt machen den international tätigen deutschen Unternehmen nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zunehmend zu schaffen. Wie aus der aktuellen Umfrage "Going International" der DIHK hervorgehe, sähen sich 56 Prozent der auslandsaktiven deutschen Unternehmen mit neuen Handelshemmnissen konfrontiert. Seit Beginn der Umfrage vor 18 Jahren sei das der bislang höchste gemessene Wert unter den 2.400 befragten Unternehmen. "Im Jahr davor waren es bereits 54 Prozent. Wir sehen hier klar eine traurige Tendenz zu mehr Protektionismus", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Baerbock stellt feministische Leitlinien für die Außenpolitik vor

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat ihre Vorstellungen für eine feministische Ausrichtung der Außenpolitik vorgestellt. "Wir rufen heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit - dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen", sagte Baerbock nach einer Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin. Die feministische Ausrichtung werde sich "durch alle Bereiche der Außenpolitik ziehen", sagte Baerbock und nannte als Beispiele Friedensmissionen, Krisendiplomatie, humanitäre Hilfe und auswärtige Kulturpolitik.

Iran weist zwei deutsche Diplomaten aus

Als Vergeltung für die Ausweisung von zwei iranischen Diplomaten aus Deutschland hat Teheran zwei deutsche Diplomaten des Landes verwiesen. Das Außenministerium in Teheran teilte mit, die beiden deutschen Diplomaten würden wegen der "Intervention der deutschen Regierung in innere und juristische Angelegenheiten" des Iran zu unerwünschten Personen erklärt. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte vor einer Woche zwei iranische Botschaftsangehörige wegen des im Iran verhängten Todesurteils gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd zu unerwünschten Personen erklärt.

EU-Parlament verbietet Tiktok für Mitarbeitende

Das EU-Parlament hat seinen rund 8.000 Mitarbeitenden wegen Sicherheitsbedenken die Nutzung des Onlinediensts Tiktok auf Dienstgeräten verboten. Tiktok dürfe ab dem 20. März auf parlamentseigenen Geräten wie Handys und Tablets "nicht genutzt oder installiert werden", hieß es in einem Schreiben der Generaldirektion für Innovation und technische Unterstützung an die Mitarbeitenden.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb 47,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb PROG: 47,9

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan war 50,5

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb 52,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb PROG: 50,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan bei 50,4

