Mit einer einzigartigen enzymatischen Recycling-Technologie greift das französische Unternehmen Carbios in den Kampf gegen Plastik ein. Um seinen Ansatz zu schützen, erweitert die Gesellschaft immer weiter sein ohnehin schon umfangreiches Patentportfolio. Schließlich will Carbios seine Technologie in Zukunft weltweit ausrollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...