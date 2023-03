Bangalore, Indien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Sonata Software, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Modernisierung und Digitaltechnik, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen sich vor der Premiere der T20-Liga der Frauen (Women's T20 League) in Indien den Mumbai Indians als Geschäftspartner angeschlossen hat.Das Logo von Sonata Software wird auf den Ausrüstungen der Spielerinnen an markanten Stellen zu sehen sein. Im Rahmen dieser Partnerschaft betreibt Sonata Software erstmals weltweites Cricket-Sponsoring."Es erfüllt uns in der Tat mit Stolz, dass wir eine Partnerschaft mit den Mumbai Indians und der Women's T20 League eingehen dürfen. Dieser Zusammenschluss symbolisiert unser fortwährendes Engagement für das Schaffen und Ausweiten von Möglichkeiten für Frauen, ihr volles Potenzial bei der Arbeit und außerhalb des Arbeitsplatzes auszuschöpfen. Wir sind zuversichtlich, dass die Spielerinnen Tausende von Sonatians und andere Personen inspirieren werden, indem sie beweisen, dass sie unübertroffen sind", sagte Balaji Kumar, Personalvorstand von Sonata Software Limited.Die Mumbai Indians sind das erfolgreichste Team im T20-Cricket. Das Herrenteam gewann fünf Titel und nun wird das Frauenteam in diesem Jahr zum ersten Mal antreten. Zu den Mumbai Indians gehören Legenden, die im Coaching-Team arbeiten, internationale und indische Vorzeigespieler und lokale, einheimische Talente, die man im Auge behalten sollte."Die Women's T20 League wird die Landschaft des Frauen-Crickets weltweit verändern. Sie wird zu einer der größten Plattformen aller Zeiten für viele junge und talentierte Cricketspielerinnen werden, die in dieser Liga ihre Klasse und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen können. Das Team, das die Haltung 'Play Big' zeigt, wird triumphieren", fügte Roshan Shetty, Vertriebsleiter (Chief Revenue Officer) von Sonata Software Limited, hinzu.Die Pressesprecherin von Mumbai Indians kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Wir freuen uns darauf, eine Partnerschaft mit Sonata Software einzugehen, während wir unseren Weg im Frauen-Cricket weitergehen. Wir sind begeistert, dass wir das MI-Ethos auf das Frauenteam ausweiten und auf dem Erfolg aufbauen können, der uns im Laufe der Jahre zuteil geworden ist. Wir freuen uns darauf, mit Sonata Software zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das zum ersten Mal Cricket-Sponsoring betreibt und sein Engagement zusammen mit unseren Paltans auf die ganze Welt ausweiten wird."Die Mumbai Indians spielen zur Saisoneröffnung der WPL des Jahres 2023 am 4. März 2023 im DY Patil Stadium.Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/about-us)Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an (nur für Medienanfragen):Nandita Venkatesh,Sonata Software Limited,CIN- L72200MH1994PLC082110,A.P.S. Trust Building,Bull Temple Road, N.R. ColonyBangalore 560004, Indien, Tel.: +91806778199, (tel:+91806778199)Nandita.v@sonata-software.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2012867/Associate_Partner_Sonata_Software.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sonata-software-unterzeichnet-vertrag-mit-den-mumbai-indians-als-geschaftspartner-fur-die-t20-liga-der-frauen-in-indien-301759449.htmlOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77246/5453150