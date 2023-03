Die Tesla-Aktie konnte sich auf Monatssicht um rund 18% nach oben schrauben, während in den vergangenen sechs Monaten ein deutlicher Kursverlust in Höhe von knapp 30% auf der Tesla-Kurstafel steht. Aktuell kämpft der Titel des Elektro-Pioniers mit der Kursmarke von 190 Euro. Tesla-Aktie im Fokus In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Tesla-Aktie per saldo...

