Lenzburg (ots) -Wer kennt sie nicht. Die Hero Ravioli aus der Dose. Ob im Pfadi-oder Skilager, im Militärdienst, auf der Wanderung in den Schweizer Bergen oder in der Studenten-WG: Die gefüllten Teigtaschen stillen so manchen Hunger, wenn es in der Küche mal schnell gehen muss. Vor 75 Jahren lancierte Hero aus dem aargauischen Lenzburg die "exquisite italienische Delikatesse" und revolutionierte damit die Schweizer Küche.Mit der Lancierung der Ravioli in der Dose war es plötzlich auch den Männern möglich, ein feines und nahrhaftes Essen zu kochen. Ihrer einfachen Zubereitung verdanken die Ravioli ihren Durchbruch in den 50er Jahren. Hero setzte bei der Vermarktung der Dosen von Beginn weg auf originelle Werbemassnahmen. Die Detaillisten wurden beispielsweise aufgefordert, mit den Dosen in ihren Läden Pyramiden zu bauen, um die Aufmerksamkeit bei den Konsument:innen zu erregen. Begleitet wurde die Lancierung mit dem legendären vierminütigen Werbespot "Hurra, der Bräutigam kommt!". Im Spot verliebt sich die Protagonistin Vreneli in ihren Italienferien in Angelo. Kurz darauf stellt sie, zurück in der Schweiz, den italienischen Bräutigam ihren Eltern vor. Ravioli sei Dank war das Abendessen ein voller Erfolg. Angelo fühlte sich bei Vrenelis Eltern wie zu Hause in Italien und seine Liebe zur Braut wuchs. In dieser Zeit eroberten sich die Ravioli aus der Dose in der Schweizer Küche einen festen Platz und wurden zum Verkaufsschlager. Frederic Haas, Geschäftsleiter Hero Schweiz, sagt: "Das Jubiläum feiern wir getreu unserer Werbe-DNA mit einer breit angelegten Plakatkampagne "Heiss gliebt sit 75 Johr" in der Schweiz."Bis heute sind die Hero Ravioli die beliebtesten und bestverkauften Dosenravioli der Schweiz und damit Marktleader. Im Jahr 2022 konsumierten Schweizerinnen und Schweizer rund sechs Mio. Dosen Ravioli.Produziert wurden dazumal die Ravioli in den Wintermonaten, um die Arbeiter:innen auch nach der Zeit der grossen Gemüse- und Früchteernten in der Fabrik beschäftigen zu können. Und im Winter stellte die Kühlung der Fleischfüllung kein Problem dar. Die "Italianità" aus der Dose war und ist für Hero ein wichtiges Markenzeichen. Es gibt jedoch noch eine andere Verbindung zum südlichen Nachbarland. Die steigende Nachfrage nach den Ravioli aus der Dose konnte vor allem mit der Arbeitskraft von zahlreichen italienischen Migrant:innen befriedigt werden. Heute läuft die Herstellung der Ravioli vorwiegend maschinell ab, wobei sich die Rezepte in den letzten 75 Jahren kaum verändert haben. Daran will man auch in Zukunft nichts ändern.Im Laufe der Jahre wurde das Sortiment mit Tortellini, Triangoli, Sixtini und ergänzt - immer den neuen Trends der Schweizer Essgewohnheiten folgend. Heute gibt es fünf verschiedene Ravioli-Sorten in unterschiedlichen Verpackungsgrössen, seit kurzem sogar vegane Ravioli, um der steigenden Nachfrage nach veganen Lebensmitteln gerecht zu werden. Hero Ravioli feiern zwar bereits ihr 75-Jahr-Jubiläum, sind aber präsenter denn je. Das zeigen nicht nur die Verkaufszahlen. Ob als Verpflegung in der Studenten-WG oder als Stärkung nach einer langen Partynacht, die Ravioli aus der Dose sind auch bei der jüngeren Generation äusserst beliebt.Über HeroHero ist ein internationaler Konzern in Familienbesitz, der seinen Hauptsitz im aargauischen Lenzburg hat. Das Mutterhaus wurde vor über 130 Jahren gegründet. Seit 1886 hat sich Hero auf die Fahne geschrieben, Frisches haltbar zu machen. Hero möchte die Eigenschaften und den ursprünglichen Geschmack natürlicher Zutaten durch schonende Verarbeitung erhalten und mit der Herstellung von qualitativ hochwertigen Produkten das Leben der Konsument:innen vereinfachen.Die Hero-Gruppe beschäftigt heute rund 4000 Angestellte in 19 Ländern - von Europa über die USA nach Afrika und Zentralasien. Rund 160 Mitarbeiter:innen arbeiten für Hero Schweiz.Die Marke "Hero" ist die Abkürzung für die damaligen Firmenbesitzer Henckell & Roth. Im Mittelpunkt stand schon damals das Markenzeichen mit dem Buchstaben "r" in Form einer geöffneten Konservenbüchse.