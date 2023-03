München (ots) -Saed Odeh ist der Gründer und Geschäftsführer von "Die Super-Entrümpler". Neben Wohnungsauflösungen und Haushaltsauflösungen in und um München bieten der Experte und sein starkes Team Sanierungen, Renovierungen und Modernisierungen von Immobilien an. Von diesem Gesamtpaket bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten profitieren Eigentümer und Hinterbliebene zugleich.Nach dem Todesfall eines Familienangehörigen und der anschließenden Trauerbewältigung fängt die Arbeit für die Verwandtschaft meist erst an. Wenn die verstorbene Person eine Eigentumswohnung oder ein Eigentumshaus hinterlassen hat, müssen Kinder und Enkel entscheiden, was mit der Immobilie passieren soll. Möchte ich vermieten, verkaufen oder selbst einziehen? Wie bekomme ich eine Wohnung oder ein Haus wieder in Schuss, deren letzte Renovierung Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt? Vor allem, wenn sich die Immobilie am anderen Ende Deutschlands befindet, sind Kontaktaufnahme zu allen benötigten Gewerken und die Organisation der Sanierung eine zeitraubende Herausforderung. Die gut gefüllten Terminkalender der Handwerker und entsprechend langen Wartezeiten tun ihr Übriges. Saed Odeh hat dieses Problem erkannt und richtet sein Angebot an eine Zielgruppe, die mit der hinterlassenen Immobilie möglichst wenig Arbeit bei gleichzeitig großem Nutzen haben möchte. "Die Super-Entrümpler" haben sich neben Wohnungsauflösungen und Haushaltsauflösungen auf die Sanierung, Renovierung und Modernisierung von Immobilien spezialisiert. Auch vor Messi-Haushalten machen sie nicht halt.Zum Super-Entrümpler ist Saed Odeh übrigens rein zufällig geworden. Vor neun Jahren half der heute 33-Jährige dabei, die Wohnung eines verstorbenen Nachbarn leerzuräumen. Seine goldenen Hände haben sich in der Nachbarschaft schnell herumgesprochen, sodass ihn kurze Zeit später weitere Anfragen erreichten. Gemeinsam mit seinem Freund und heutigen Geschäftspartner Benno Mini hat Saed Odeh dann beschlossen, "Die Super-Entrümpler" zu gründen. Während anfänglich ausschließlich Wohnungs- und Hausräumungen auf dem Programm standen, hat sich das Angebot der beiden Männer schnell erweitert. "Nach unseren Entrümpelungen waren unsere Kunden meist überforderter als zuvor", erklärt Saed Odeh. "Denn oft kommen erst bei einer leergeräumten Wohnung oder einem leergeräumten Haus Schimmel, kaputte Böden und ein unangenehmer Geruch zum Vorschein."Ob Neuvermietung oder Eigennutzung: Für jeden Zweck das passende AngebotAcht von zehn Kunden melden sich bei Saed Odeh aufgrund des Todesfalls eines Mieters oder innerhalb der Verwandtschaft. Meistens muss es dann ganz schnell gehen: Die Immobilie soll flott leergeräumt und für eine weitere Verwendung vorbereitet werden. An eine Mietwohnung oder ein Mietshaus werden dabei andere Anforderungen gestellt als an eine Eigentumswohnung oder ein Eigentumshaus zum Weiterverkauf. Für Kunden, die eine Immobilie einfach nur besenrein übergeben müssen, übernehmen "Die Super-Entrümpler" im Basis-Paket die Malerarbeiten. Eigentümern, die ihre Immobilie vermieten oder verkaufen wollen, werden auch Bodenverlegearbeiten und eine professionelle Grundreinigung abgenommen. Die Profis wissen genau, wie sie den Wert einer Wohnung oder eines Eigenheims durch verschiedene Maßnahmen noch einmal steigern können. Hinterbliebene oder Eigentümer, die selbst einziehen möchten, können sich mit dem Professional Paket den Traum eines umfassend sanierten und modernisierten neuen Zuhauses erfüllen. Was sich nach einer monatelangen Bauzeit anhört, ist bei "Die Super-Entrümpler" in der Regel innerhalb weniger Wochen erledigt. Dafür sorgt Saed Odehs großes externes Team aus Elektrikern, Sanitärern, Malern, Bodenlegern und weiteren Profis. Durch die jahrelange Zusammenarbeit agieren alle Gewerke Hand in Hand und effizient.Bei der Wahl des Dienstleisters ist Vorsicht gebotenAllein in München gibt es laut Saed Odeh rund 20 Dienstleister, die einen ähnlichen Service wie "Die Super-Entrümpler" anbieten. So groß die Auswahl ist, so immens sind auch die qualitativen Unterschiede. Besonders in der aktuellen Situation, in der alles teurer wird und Zinsen steigen, sind Eigentümer über eine schnelle Instandsetzung und einen rentablen Verkauf ihrer Immobilie dankbar. "Von Firmen, die telefonisch einen Preis nennen, ohne sich die Immobilie überhaupt anzusehen, sollte man die Finger lassen", empfiehlt der Experte. Oftmals sitzen diese Anbieter in einer ganz anderen Stadt und beauftragen einen Dienstleister vor Ort, der die Arbeit macht. Für den Kunden ein enormes Risiko: "Wir hören immer wieder, dass Eigentümer inmitten einer Sanierung einen neuen Auftragnehmer suchen müssen, weil der alte monatelang nicht mehr kommt", warnt Saed Odeh. Bei "Die Super-Entrümpler" erfolgen Erstkontakt, Besichtigung, Angebotserstellung und Umsetzung aus einer Hand. Das abschließende "Wow!" des Kunden ist Saed Odehs größte Motivation, wie er sagt. Und dieses betrifft Service und Ergebnis gleichermaßen.Sie möchten eine Immobilie in München oder Umgebung ohne großen Aufwand entrümpeln, kernsanieren und modernisieren lassen? Melden Sie sich jetzt bei Saed Odeh und vereinbaren Sie einen Termin!