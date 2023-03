Betreff: Neuemissionen: SOWITEC begibt Green Bond + Mutares emittiert 125 Mio. Euro-Anleihe + INTERVIEW: IuteCredit - Rekordergebnis & Anleihe-Umtausch + Crowd-Anleihen von Heise Haus & etepetete + R-LOGITECH plant 3-monatige Laufzeit-Verlängerung + Rating-Update bei Multitude + KOLUMNE von Kai Jordan + Emittenten-News

Zum kalendarischen Frühling am 01. März kommt mächtig Bewegung in den Anleihemarkt. Traditionell steigt die Emissionstätigkeit nach den ruhigeren Wintermonaten ab März deutlich an - und die Lage am Markt wird dynamischer. Mit dem neuen 25 Mio. Euro-Green Bond der SOWITEC Group und der angekündigten im Nordic Bond-Format strukturierten Mutares-Anleihe ...

