DJ Geywitz: Entwurf für Gebäudeenergiegesetz noch nicht Position der Regierung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat klargestellt, dass noch Änderungen an dem umstrittenen Referentenentwurf für ein Gebäudeenergiegesetz zu erwarten sind. "Ein Referentenentwurf stellt nicht die Position der Bundesregierung dar", betonte Geywitz bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Man sei in Abstimmung und werde das übliche Verfahren einhalten. Es handele sich um einen zwischen Wirtschafts- und Bauministerium abgestimmten Referentenentwurf zur Frage "Wie werden wir in Zukunft heizen". Jetzt gehe es in den Diskussionsprozess mit den übrigen Ministerien.

Das Wirtschaftsministerium hatte Berichte relativiert, nach denen mit der Neuregelung ab kommendem Jahr der Einbau von Gas- und Ölheizungen und ab 2045 die Nutzung von Gas- und Ölheizungen komplett verboten werden soll. Kursierende Entwürfe entsprächen nicht dem aktuellen Stand. Geywitz ging auch davon aus, "dass wir nach der Verbände- und Länderbeteiligung noch weitere Veränderungen vornehmen werden". Auch Übergangsfristen, Förderfragen, soziale, wirtschaftliche und technische Fragen müssten in Betracht gezogen werden.

"Wenn es nicht wirtschaftlich darstellbar ist, wenn es zum Beispiel eine Belastung der Mieter ist, dann müssen wir dafür Regelungen treffen", betonte die Bundesbauministerin. Auch werde es "technische Kombinationen geben", bei denen keine andere Heizung eingebaut werden könne. "Das alles müssen wir für jede vorhandene Heizungsvariante genau definieren." Deswegen sei es wichtig, dass wir jetzt anfangen mit diesem wirklich sehr technisch anspruchsvollen Regulationsverfahren".

Kritik übte Geywitz an den Vorgängerregierungen. Wolle man 2045 klimaneutral sein, dann hätte man angesichts des Lebenszyklus von Heizungsanlagen eigentlich schon 2015 den Menschen sagen müssen, wie sie künftig heizen sollten. "Die Leute brauchen Investitionssicherheit", betonte die Bauministerin. Es gelte nun, diese Fragen schnell zu beantworten. Allgemein betonte Geywitz, man müsse im Bau digitalisieren und auch standardisieren. "Die vielen Herausforderungen im Baubereich werden wir nicht alle nur durch mehr Geld und mehr Subventionen lösen können", hob sie hervor.

March 01, 2023 09:22 ET (14:22 GMT)

