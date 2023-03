Adolf Goetzberger hat das Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE 1981 zu einer Zeit gegründet, als noch wenige an den Erfolg der Photovoltaik glaubten. Er leitete das Institut bis 1993. Am 24. Februar 2023 ist er im Alter von 94 Jahren verstorben. In der deutschen Solarforschung nimmt er eine herausragende Rolle ein.Adolf Goetzberger, der am 24. Februar im Alter von 94 Jahren gestorben ist, ist ein Platz im Geschichtsbuch der deutschen Solarforschung sicher. Der promovierte Experimentalphysiker und Honorarprofessor an der Fakultät für Physik der Universität Freiburg gründete 1981 das ...

