Das Sportunternehmen PUMA meldet heute eine neue Partnerschaft mit Rihanna.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005625/de/

Fenty x PUMA is Back (Graphic: Business Wire)

"Sie ist zurück", sagte Arne Freundt, Chief Executive Officer bei PUMA.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 70 Jahren bringt das Unternehmen Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA bietet Leistungs- und vom Sport inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA arbeitet zusammen mit renommierten Designern und Marken daran, sportliche Einflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

