DJ Scholz und Biden planen nach Treffen in Washington keine Pressekonferenz

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden werden nach ihrem Treffen im Weißen Haus anders als üblich keine Pressekonferenz abhalten. Möglicherweise werde es kurze Statements vor Beginn des zweistündigen Treffens geben, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte. Scholz werde bei seiner Reise auch anders als üblich nicht von einer Pressedelegation begleitet. Die Wirtschaft forderte unterdessen Scholz dazu auf, bei dem Treffen mit Biden auf fairere Wettbewerbsbedingungen zu dringen.

Scholz und Biden wollten sich "sehr vertraulich miteinander austauschen", sagte Hebestreit zur Begründung. "Das ist der einzige Grund für diese Reise." Beide wollten die kurze Zeit möglichst effektiv nutzen.

Ein zentrales Thema werde für beide der Ukraine-Krieg und die weitere Unterstützung des angegriffenen Landes während der kommenden Monate sein. Es werde sicherlich auch andere Themen geben, wie Hebestreit erklärte, ohne diese zu benennen.

Scholz und Biden schätzten sich "ausdrücklich" und ein enger persönlicher Austausch sei beiden wichtig. "Ich habe das Gefühl, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis sehr gut ist", sagte Hebestreit.

Wirtschaft pocht auf Gespräche über Inflation Reduction Act

Die deutsche Wirtschaft hofft unterdessen, dass Scholz bei dem Treffen wichtige Weichenstellungen in den Handelsbeziehungen mit Deutschlands wichtigstem Exportpartner stellen kann. "Die Bundesregierung sollte in den Gesprächen nachdrücklich faire Wettbewerbsbedingungen einfordern. Ziel muss es sein, eine Diskriminierung deutscher Unternehmen durch WTO-widrige Lokalisierungspflichten bei der Umsetzung des Inflation Reduction Acts (IRA) auszuschließen", erklärte Peter Adrian, der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) mit Blick auf das amerikanische Gesetz, dass Steuererleichterungen für klimafreundliche Investitionen in den USA gewährt.

Wie stark der Standort Deutschland unter Druck geraten könne, zeige eine aktuelle Umfrage der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer. Für fast ein Fünftel der Unternehmen sei der IRA schon jetzt ein Grund ihre Investitionen in den USA auszuweiten, betonte der DIHK.

Bei dem Treffen handelt zwischen Scholz und Biden um das fünfte bilaterale Gespräch der beiden.

