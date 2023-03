Volkswagen stellt neuen App Store vor - Außerdem: Sichern Sie sich Ihren Zins durch Aktienanleihen

Werbung







Mit der Elektrifizierung der Automobilindustrie geht ebenfalls die Integration von Anwendungen (Apps) in die Fahrzeuge einher. Nun stellte Volkswagen seinen neuen hauseigenen App Store vor. Dieser bietet unter anderem die Möglichkeit zur Integration von Drittanbieter Apps.



Der Automobilhersteller Volkswagen stellte seinen konzerneigenen App-Store vor und überraschte mit der möglichen Integration von Apps von Google. Lange Zeit war dies kein Thema, Grund hierfür waren Bedenken hinsichtlich der Kontrolle über die ausgetauschten Daten. Doch nun scheint der DAX®-Konzern diese Möglichkeit anzubieten. Zum Start des App-Stores stehen diese Apps zwar noch nicht zur Verfügung, doch Volkswagen bestätigte, dass die Integration der Google-Apps von Marke zu Marke entschieden werde. Andere Autohersteller setzen bereits auf die Angebote des kalifornischen Software-Riesen, so möchte beispielsweise Mercedes auf die Dienste von Google Maps zurückgreifen. Als erste VW-Marke für die Google-Integration steht derzeit Audi im Fokus.









