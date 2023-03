mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

Einladung zur Videokonferenz: Präsentation der Halbjahreszahlen 2022 der mobilezone Gruppe



01.03.2023 / 16:30 CET/CEST



Rotkreuz, 1. März 2023 Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Jahreszahlen 2022 der mobilezone Gruppe in Form einer Videokonferenz ein. Wann: Freitag, 10. März 2023, um 9.15 Uhr Dauer: Rund 30 Minuten Teilnehmer: Markus Bernhard, CEO

Andreas Fecker, CFO

Wilke Stroman, CEO Deutschland

Roger Wassmer, CEO Schweiz Registrierung: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte klicken Sie auf den folgenden Link und registrieren Sie sich für die Videokonferenz. Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung im Form eines Kalendereintrages mit dem Einwahl-Link. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor dem Start der Präsentation ein. Präsentation: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in englischer Sprache wird zum Download bereitstehen. Im Anschluss an die Präsentation der Referenten findet ein Q & A statt. Der Jahresbericht 2022 der mobilezone Gruppe steht Ihnen ab dem 10. März 2023, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung. Unter demselben Link finden Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Form eines Videos. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Freundliche Grüsse mobilezone holding ag

