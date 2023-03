Heute Abend um 22 Uhr ist es so weit: Tesla beruft in seiner Gigafactory in Austin, Texas, seinen ersten Investor Day ein. Hier will Elon Musk aller Voraussicht nach seinen neuen Masterplan für die Zukunft des Elektroautoherstellers vorstellen. Schwankungen im Bestand, ein immer stärker werdender Wettbewerb, ungeplante Rückrufaktionen, Verzögerungen mit Markteinführungen neuer Produkte - dazu gesellen sich Vorwürfe der Gewerkschaftszerschlagung sowie Ärger mit den Aufsichtsbehörden. Aus dem Hause Tesla gab es die letzten Monate nicht nur positive ...

