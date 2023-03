NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen von 23,20 auf 24,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomkonzern übertreffe weiterhin die Erwartungen, wobei das Wachstum klar vom operativen Ergebnis über den freien Barmittelzufluss zur Dividende fließe, schrieb Analyst David Wright in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bis 2024 bestehe das Potenzial für eine konstruktivere Entwicklung der Verschuldung, wodurch Barmittel für Aktienrückkäufe frei würden./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 12:30 / EST

DE0005557508