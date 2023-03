Fünf Top-Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3Y9MWJw Das Five Lions Zertifikat liefert langfristige, überdurchschnittliche Performance durch fünf diversifizierte Investment-Ansätze. Eine Flut von Konjunkturdaten halten die Märkte derzeit Mal wieder in Atem. Mittlerweile scheinen sich Anleger einig zu sein, dass die Inflation ist noch nicht besiegt ist, und die Notenbanken mit den Zinserhöhungen noch nicht am Ende sind. Marc Wilhelms, Marktexperte bei PP Asset Management, glaubt weiterhin an ein schwaches Aktienjahr. "Die Bäume wachsen in diesem Jahr nicht in den Himmel", sagt er. Den S&P 500 sieht er zum Jahresende bei 3.600 Punkten, zehn Prozent unter dem aktuellen Niveau. Für sein Stock-Picking in diesem schwierigen Börsenjahr hat er sich deshalb eine ganz besondere Strategie einfallen lassen. Mit "Aktien-Pärchen", die Outperformer und Underperformer miteinander kombinieren. Seine Strategie ist auch Teil des Five Lions Zertifikats, mit dem Anleger von fünf verschiedenen Anlagestrategien profitieren - für starke Rendite und breite Diversifikation. Mehr Infos dazu gibt es hier: https://bit.ly/3Y9MWJw