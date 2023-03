DJ PTA-News: SunMirror AG: Explorations-Update & Personelle Veränderung

Zug (pta/01.03.2023/16:32) - Zug, Schweiz: 01. März 2023- Als Aktualisierung früherer Mitteilungen, freut sich die SunMirror AG (das "Unternehmen", "SunMirror", Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929), weitere Neuigkeiten zu den Explorationsaktivitäten bezüglich der, im Alleineigentum befindlichen Grundstücke, Moolyella (92 km2) und Kingston Keith (152 km2) in Westaustralien, bekannt zu geben.

Die bereits im Dezember 2022 gemeldeten luftgestützten MagSpec-Untersuchungen sind in beiden Konzessionen abgeschlossen und die Abschlussberichte und Rohdaten sind eingegangen.

Southern Geoscience Consultants, eine Gruppe spezialisierter Geowissenschaftler, wurde daraufhin mit der Verarbeitung der Luftbilddaten von Moolyella beauftragt, um eine vollständige strukturelle und lithologische Interpretation der Daten vorzunehmen, die zu einer klassifizierten und geordneten Reihe von Zielzonen für Bohrungen im Laufe dieses Jahres führt.

In der Zwischenzeit befindet sich das Unternehmen in ersten Gesprächen mit verschiedenen Parteien, die proaktiv an das Unternehmen herangetreten sind und ihr Interesse an einer Überprüfung der Kingston-Keith-Lizenz bekundet haben. Weitere Nachrichten werden folgen, wenn diese Gespräche zu einer vorläufigen kommerziellen Vereinbarung oder zu anderen Informationen führen, die veröffentlicht werden müssen.

Mit Wirkung zum 1. März 2023 tritt Laurent Quelin als Interims-CEO an die Stelle von Dr. Heinz Kubli, der sich an der letzten Generalversammlung vom 23. Dezember 2022 nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Die SunMirror AG dankt Herrn Dr. Kubli außerordentlich für sein Engagement. Der Verwaltungsrat der SunMirror AG besteht weiterhin aus Laurent Quelin als Präsident und Dan Monks.

Schließlich freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass die von MCC Australia Sanjin Mining Pty Ltd ("Cape Lambert North") gehaltene Retention Licence (R 47/18), an der das Unternehmen eine passive Lizenzgebühr für Eisenerz hält, bis zum 21. März 2025 verlängert wurde.

Unabhängig davon scheinen Dritte weiterhin Empfehlungen zur SunMirror-Aktie in Newslettern und E-Mails zu veröffentlichen, wie zum Beispiel in einem Börsenbrief von Aktien-Insider.de. SunMirror hat solche Newsletter oder E-Mails nicht in Auftrag gegeben und bezahlt auch nicht für deren Veröffentlichung oder Versand. SunMirror warnt Anleger, sich nicht auf solche Newsletter oder E-Mails zu verlassen. Authentische Informationen über SunMirror sind auf der Website unter sunmirror.com verfügbar, die auch Informationen über Aktienanalysten enthält, die SunMirror beobachten.

Die Gruppe investiert in strategische Mineralexplorationsanlagen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen grünen Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie auf Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel des Unternehmens ist es, die Mineralien entweder zu einem späteren Zeitpunkt zu produzieren oder diese Anlagen an strategische Käufer zu verkaufen. SunMirror unterscheidet sich von anderen Unternehmen dadurch, dass es in der gesamten Wertschöpfungskette einen "Mine-to-Market"-Ansatz für Nachhaltigkeit verfolgt und so eine "Best Practice" der Bergbauindustrie schafft."

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und werden im Freiverkehr in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) sowie auf Xetra gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.sunmirror.com.

