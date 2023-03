Pam Marrone tritt als Vorstandsvorsitzende und Johan de Saegher als unabhängiges Vorstandsmitglied an

Elicit Plant, ein Agro-Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Resistenz von Nutzpflanzen gegen Wasserstress auf Basis einer phytosterolbasierten Technologieplattform spezialisiert hat, meldete heute die Ernennung von Dr. Pam Marrone zur Vorstandsvorsitzenden und von Dr. Johan de Saegher zum unabhängigen Vorstandsmitglied.

Pam Marrone and Johan de Saegher join Elicit Plant's Board of Directors (Photo: Elicit Plant)

Pam Marrone ist als Serial Entrepreneur eine Unternehmerin, die mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Agrar-Biotechnologie-Branche vorweisen kann. Sie ist derzeit Vorstandsvorsitzende der Invasive Species Control Corporation, die sie im Jahr 2022 mitbegründet hat. In jüngster Zeit war sie als Chief Executive Officer bei Marrone Bio Innovations (MBI) tätig, einem Agro-Biotechnologie-Unternehmen, das sie 2006 gründete. Im Jahr 2013 ging MBI an die US-amerikanische Technologiebörse NASDAQ. Unter ihrer Führung brachte das Unternehmen zehn Produkte mit sechs bei der US-Umweltschutzbehörde EPA registrierten Wirkstoffen auf den Markt und übernahm 2019 das Unternehmen ProFarm Technologies, das aus Holzreststoffen gewonnene biologische Nährstoffe für die Saatgutbehandlung vertreibt. 1995 gründete Pam Marrone das Unternehmen AgraQuest, wo sie bis 2006 als CEO, Vorstandsvorsitzende bzw. Präsidentin tätig war. Pam Marrone ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit. Dies belegen zahlreiche Auszeichnungen wie beispielsweise der "Kathryn C. Hach Award for Entrepreneurial Success" der American Chemical Society, die Auszeichnung als "Most Admired CEO, Distinguished Career Award" des Sacramento Business Journal, der "Sustie Award" der Ecological Farming Association und der "Growing Green Award" des Natural Resources Defense Council (NRDC) in der Kategorie "Business Leader". Darüber hinaus ist Pam Marrone Gründerin der Biological Products Industry Alliance, eines Fachverbands, dem heute mehr als 100 Unternehmen angehören. Neben ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzende von Elicit Plant ist Marrone in den Vorständen mehrerer Unternehmen und gemeinnütziger Organisationen tätig, darunter 180 Life Sciences (NASDAQ: ATNF), StemExpress, Pheronym und die Foundation for Food and Agriculture Research.

Johan de Saegher ist eine erfahrene Führungskraft. Er kann mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Wirtschaft vorweisen, von denen er 17 Jahre in der Pflanzenschutzbranche tätig war. Derzeit ist er CEO von Bi-PA, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen zur Schädlingsbekämpfung spezialisiert hat. Von 2018 bis 2022 bekleidete er die Position des CEO und COO von Belchim Crop Protection NV, einem führenden europäischen Vertriebsunternehmen im Pflanzenschutzmarkt mit Sitz in Belgien, das auch in Nordamerika und Asien aktiv ist. Zuvor und bis zur Übernahme des Unternehmens durch Eastman Chemical im Jahr 2014 war de Saegher bei Taminco (NYSE) als Chief Operating Officer, Vice President für den Bereich Agrosciences und President für die Region Asien/Lateinamerika tätig. Derzeit ist er außerdem Chairman von Aphea.bio und Vorstandsmitglied bei Mitsui Agrisciences International.

"Mich haben die hervorragenden Ergebnisse, die Elicit Plant in so kurzer Zeit erzielt hat, sehr beeindruckt. Die beispiellose Technologieplattform des Unternehmens wirkt sich positiv auf unsere Erde aus und bietet Landwirten eine natürliche, effiziente Lösung als Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und mit ihm das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen", so Pam Marrone.

Johan de Saegher ergänzte dies folgendermaßen: "Es ist mir eine große Ehre, dem Vorstand von Elicit Plant beizutreten und dazu beitragen zu können, das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase zu einem profitablen Großunternehmen zu machen. Mit seinen hochwertigen Lösungen für Reihenkulturen eröffnet Elicit Plant eine neue Dimension im Umgang mit abiotischem Stress, wie z. B. Trockenheit, und schützt die Erträge der Landwirte, indem die natürliche Reaktion der Pflanzen auf die sich verändernden Umweltbedingungen optimiert wird."

Jean-François Dechant, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Elicit Plant, äußerte sich hierzu wie folgt: "Pam Marrone und Johan de Saegher ergänzen unser Unternehmen auf hervorragende Weise. Elicit Plant erschließt derzeit neue Märkte, erweitert seine Labors und diversifiziert sein Produktportfolio. In dieser für Elicit Plant strategisch wichtigen Zeit bedanken wir uns für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, von ihrem Wissen und von ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz zu profitieren."

Über Elicit Plant

Elicit Plant ist ein 2017 mit dem Ziel gegründetes Agro-Biotechnologieunternehmen, ein Spitzenreiter im Bereich der Umstellung auf Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu werden und auf die globalen Herausforderungen des Wasserstresses bei Nutzpflanzen zu reagieren. Das im französischen Charente ansässige Unternehmen beschäftigt in seinem F&E-Zentrum auf einer 1.000 ha großen Farm, in seinen Büros in Lyon und bei seiner Tochtergesellschaft in Brasilien 60 Mitarbeitende. Die proprietäre Technologie von Elicit Plant wird über die Blattapplikation von Phytosterolen angewandt, d. h. von in den Pflanzen vorkommenden Molekülen, die den Wasserverbrauch der Kulturpflanzen reduzieren. Feldversuche ergaben eine durchschnittliche Ertragssteigerung von 10 Bushel pro Acre. 2022 begann Elicit Plant mit der Vermarktung seiner Produktlinie BEST-a für Maiskulturen in Frankreich und bekam die Marktzulassung für die Ukraine und Brasilien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.elicit-plant.com

