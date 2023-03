Trotz interner Widerstände gegen die Einführung nennen immer mehr Unternehmen KI/ML als hohe Priorität für die Lösung kritischer geschäftlicher Herausforderungen

SAN ANTONIO, Texas® (NASDAQ: RXT), einem führenden Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen durchgeführt worden ist, stuft eine wachsende Anzahl von Unternehmen - 69 % - künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML) als hohe Priorität für ihr Unternehmen ein, was einem Anstieg von 15 Prozentpunkten im Vergleich zu 2021 entspricht. Im Rahmen der Studie wurden IT-Fachleute aus verschiedenen Branchen befragt, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Einzelhandel, Gastgewerbe, Behörden und Gesundheitswesen, um die Dynamik der KI/ML-Einführung in Zeiten wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit zu verstehen.



Die Verbreitung von KI/ML in Unternehmen aller Branchen wird dadurch unterstrichen, dass fast ein Drittel der Befragten angibt, erst im vergangenen Jahr mit KI/ML-Projekten begonnen zu haben. Im Vergleich haben 17 % eigenen Angaben zufolge vor zwei Jahren mit der Implementierung von KI/ML begonnen, 11 % vor drei Jahren und nur 11 % vor fünf Jahren. Obwohl die meisten Befragten der KI/ML eine hohe Priorität einräumen, geben nur 41 % an, dass sie einen wesentlichen Nutzen daraus gezogen haben. Im Vergleich dazu haben 33 % einen bescheidenen Nutzen festgestellt, und 26 % sagen, es sei noch zu früh, um dies zu beurteilen. Darüber hinaus geben 62 % der Befragten an, dass der Einsatz von KI/ML in ihrem Unternehmen intern auf Widerstand stößt.

"Je mehr KI und maschinelles Lernen heranreifen und unsere Projekte Fortschritte machen, umso stärker breiten sie sich im gesamten Unternehmen aus, werden allgegenwärtig und nehmen in ihrer Bedeutung, Sichtbarkeit und Nutzung zu", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist, Rackspace Technology. "Die Tatsache, dass fast ein Drittel der Befragten innerhalb des letzten Jahres mit der Einführung von KI/ML begonnen hat, ist bemerkenswert und deutet darauf hin, dass diese Technologien als Schlüssel zur Steigerung der Effizienz in wirtschaftlich unsicheren Zeiten angesehen werden. Gleichzeitig verdeutlicht die Studie, dass viele Unternehmen die Vorteile der KI/ML-Technologien immer noch nicht in vollem Umfang verstehen oder realisieren, und viele bei der Einführung auf internen Widerstand stoßen. All dies berücksichtigt nicht den kometenhaften Anstieg der Aufmerksamkeit für KI in den letzten Wochen mit der explosionsartigen Ausbreitung von ChatGPT, das KI einen Platz in der ersten Reihe in jeder Geschäftsplanungssitzung verschafft hat."

Vorteile von KI/ML

Mehr Unternehmen nutzen KI/ML, um die Geschwindigkeit und Effizienz bestehender Prozesse zu verbessern. 67 % der Unternehmen bezeichnen KI/ML als Schwerpunktbereich im Vergleich zu nur 52 % im Jahr 2022. Weitere beliebte Schwerpunktbereiche sind die Vorhersage von Geschäftsergebnissen/Branchentrends (60 %) und die Risikominderung (53 %). Darüber hinaus wird KI/ML von Unternehmen in immer mehr Bereichen eingesetzt, z. B. bei der Einstellung/Rekrutierung neuer Talente, zur Verbesserung des Verständnisses von Unternehmen und Kunden sowie zur Steigerung von Innovation und Produktivität. Neben der internen Produktivitätsverbesserung von Unternehmen wurde KI/ML von 60 % der Befragten zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen durch Verbesserung der Sicherheit der Mitarbeiter, von 54 % der Befragten zur Überwachung des Energieverbrauchs und von 47 % der Befragten für prädiktive Analysen eingesetzt.

"Laut 67 % der Befragten weltweit nutzen IT- und Business-Führungskräfte KI/ML, um wenig auf Innovation ausgerichtete Geschäftsabläufe aufgrund des Übergangs in ein unsicheres Wirtschaftsklima zu verbessern", so Nirmal Ranganathan, Chief Architect, Data & AI, Rackspace Technology. "Wir sehen, wie Kunden KI/ML nutzen, um intelligente Suchfunktionen zu entwickeln, die Effizienz ihrer Mitarbeiter zu steigern, manuelle Prozesse durch intelligente Dokumentenverarbeitung zu reduzieren und die Kundenerfahrung durch Lösungen zur Kundenbindung zu verbessern. Innovation durch KI/ML katapultiert den Verbraucherbereich mit der allgemeinen Einführung von generativen KI-Technologien in neue Höhen."

Fortschritte und Herausforderungen

Zu den Haupthindernissen für die Fähigkeit von Unternehmen, aus KI/ML effektiv verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, gehören die Unfähigkeit, Daten sinnvoll zu sammeln, zu strukturieren und zu integrieren, sowie der Bedarf an mehr Fähigkeiten oder Talenten, um Daten effektiv zu verwalten. 82 % der Befragten geben an, in den vergangenen 12 Monaten versucht zu haben, Mitarbeiter mit KI/ML-Kenntnissen einzustellen, während 86 % ihre KI/ML-Belegschaft in den letzten 12 Monaten erweitert haben. In vielen Fällen ersetzt KI/ML Arbeit, die zuvor von Menschen ausgeführt wurde. 62 % der Befragten gaben an, dass die Implementierung von KI/ML zu einer Verringerung der Personalzahlen in ihrem Unternehmen geführt hat.

"Unternehmen, die mit KI/ML zu kämpfen haben, sind in der Regel auch Unternehmen mit einer unausgereiften Datenkultur, geringer Datenkompetenz und schlechten Data-Governance-Strukturen, denn jedes KI/ML-Projekt ist nur so gut wie die verwendeten Daten", fügte Ben Blanquera, VP, Evangelist und Senior Architect, Rackspace Technology, hinzu. "Damit mehr Projekte erfolgreich sind und die Unternehmen einen langfristigen Nutzen daraus ziehen können, muss der Schwerpunkt auf der Datenqualität liegen. Für einige Unternehmen kann dies bedeuten, dass sie ihren gesamten Data-Governance-Ansatz überdenken müssen."

Vertrauen in KI/ML

Trotz datenschutzrechtlicher Bedenken und interner Widerstände ist das Vertrauen in die Ergebnisse von KI/ML-Projekten unter den befragten IT-Entscheidern nach wie vor hoch: 73 % vertrauen nach eigenen Angaben den von KI/ML gelieferten Antworten. 72 % sind der Meinung, dass ausreichende Kontrollen und Gegenkontrollen vorhanden sind, um negative Folgen des Einsatzes von KI/ML zu vermeiden, während 80 % der Befragten der Meinung sind, dass KI/ML-Antworten keine zusätzliche menschliche Interpretation erfordern.

Methodik der Umfrage

Die Umfrage von Coleman Parkes Research wurde im Februar 2023 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung/Logistik, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Energieversorgung, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden, Medien/Unterhaltung und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Die meisten der befragten Unternehmen/Organisationen haben zwischen 1.000 und 9.999 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar.

