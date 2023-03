München (ots) -Zum Wochenstart treten zwei Moderatorinnen, die sich mit dem aktuellen Weltgeschehen bestens auskennen, zum fröhlichen Erraten der richtigen Antworten auf oftmals skurrile Fragen an: Die "Tagesschau"-Sprecherinnen Judith Rakers und Julia-Niharika Sen treffen sich am Montag im "Wer weiß denn sowas?"-Studio.Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume die Schlagersängerin Linda Hesse, die sich selbst "die kesse Hesse" nennt und die Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann zu einem "musikalischen Rateduell" zu Gast.Zwei Ausnahmemusiker spielen am Mittwoch die erste Geige beim Wettraten: Der Cross-over-Geiger David Garrett und die Violinistin Lisa Batiashvili wollen beweisen, dass sie auch den Rate-Bogen raushaben.Ralf Moeller ist spätestens seit seinem Auftritt in "Gladiator" einer der wenigen deutschen Schauspieler, die es in Amerika "geschafft haben". Ein anderer heißt Thomas Kretschmann, der neben unzähligen anderen Rollen auch in "King Kong" und mehreren "Avengers"-Filmen mitspielte. Am Donnerstag treffen sich die beiden Stars nicht in Hollywood, sondern in Hamburg-Tonndorf zum lustigen Wettraten.Die Schauspielerinnen Katja Flint und Meret Becker sorgen für Spaß und Spannung zum Wochenausklang, wenn sie am Freitag an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtige Antwort auf Fachfragen wie diese suchen:Welcher dieser Regisseure wurde am häufigsten für einen Regie-Oscar nominiert?a) Alfred Hitchcockb) Steven Spielbergc) Stanley KubrickDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 6. bis 10. März 2023 im Überblick:Montag, 6. März - Judith Rakers und Julia-Niharika SenDienstag, 7. März - Linda Hesse und Jeanette BiedermannMittwoch, 8. März - David Garrett und Lisa BatiashviliDonnerstag, 9. März - Ralf Moeller und Thomas KretschmannFreitag, 10. März - Katja Flint und Meret BeckerPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD Programmdirektion/Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5453439