PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Mittwoch mehrheitlich mit Gewinnen bestritten. Lediglich in Ungarn ging es mit den Kursen nach unten, während die Börsen in Polen, Russland und Tschechien Zuwächse verzeichneten.

So stieg in Prag der PX um 0,54 Prozent auf 1421,38 Punkte. Gewinne von knapp zwei Prozent bei den schwer gewichteten Titeln von Vig stützten den tschechischen Leitindex ebenso wie ein Aufschlag von 1,4 Prozent beim Versorger CEZ .

In Warschau legte der Wig-20 um 0,45 Prozent auf 1856,22 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig schloss 0,53 Prozent fester bei 60 502,07 Zählern.

Unter den Schwergewichten in Polen konnten die Bergbauaktien von KGHM ein Plus 3,8 Prozent verzeichnen. Gesucht waren überdies PKO Bank Polski mit plus 0,9 Prozent sowie die Aktien des Versicherers PZU, die um 0,4 Prozent zulegten. Abgaben von 0,6 Prozent registrierten indes die Aktien von PKN Orlen.

Die Papiere des Gastronomiekonzerns AmRest gaben am Mittwoch um 5,2 Prozent nach. Experten von Erste Group hatten im Vorfeld der Börsensitzung wegen der Quartalszahlen des Unternehmens bereits Kursverluste vorhergesagt.

Die Moskauer Börse zeigte sich befestigt. Der RTS-Index ging mit plus 1,01 Prozent bei 955,81 Punkten aus dem Handel.

Der Budapester Bux sank indes um 0,33 Prozent auf 44 631,03 Punkte. Verluste bei den Anteilscheinen der OTP Bank und bei den Aktien von Mol überschatteten die Zugewinne von Gedeon Richter und Magyar Telekom ./sto/ste/APA/bek/he

