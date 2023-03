Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Athos Immobilien +0,4% auf 49,6, davor 7 Tage ohne Veränderung , RBI -0,13% auf 15,78, davor 5 Tage im Plus (7,56% Zuwachs von 14,69 auf 15,8), Bawag -0,76% auf 58,5, davor 4 Tage im Plus (3,6% Zuwachs von 56,9 auf 58,95), Silber Philharmoniker 1/1 +1,42% auf 27,16, davor 4 Tage im Minus (-4,8% Verlust von 28,13 auf 26,78), FACC -2,7% auf 7,21, davor 3 Tage im Plus (3,93% Zuwachs von 7,13 auf 7,41), VIG -0,19% auf 26,4, davor 3 Tage im Plus (4,13% Zuwachs von 25,4 auf 26,45), Wiener Privatbank 0% auf 6,5, davor 3 Tage ohne Veränderung , Cleen Energy +0,6% auf 8,35, davor 3 Tage im Minus (-3,49% Verlust von 8,6 auf 8,3), Goldbarren (250g, philoro) +0,76% auf 13935,7, davor 3 Tage im Minus (-1% Verlust von 13970 auf 13830,6), Goldbarren (100g, ...

