ams Osram hat den Verkauf des Geschäftsbereichs für Entertainment-Beleuchtung Clay Paky an die Arri AG abgeschlossen. Als globale Referenzmarke im professionellen High-End-Entertainment-Beleuchtungsmarkt bietet Clay Paky ein innovatives, preisgekröntes Portfolio an Moving Body- und Moving Mirror-Projektoren, Farbwechslern, Followspots, Projektoren und verschiedenen Lichteffekten, die größtenteils auf LED- und Lasertechnologie basieren. ams Osram wird sich weiterhin auf das Geschäft mit Hightech-Halbleitern sowie das weitere Automotive- und Speziallampengeschäft konzentrieren. Der Abschluss der Transaktion ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von ams Osram, sich auf Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung ...

