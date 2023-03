Semperit will für das Geschäftsjahr 2022 eine Basisdividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie sowie eine bedingte Zusatzdividende in Höhe von 2,00 bis 3,50 Euro je Aktie ausschütten. Insgesamt ergibt sich sohin ein Dividendenvorschlag in Höhe von maximal 5,00 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,50 Euro je Aktie) für das Geschäftsjahr 2022. Die Basisdividende wird am 3. Mai 2023 zur Auszahlung gelangen. Der Anspruch auf die Zusatzdividende ist davon abhängig, dass der Verkauf des Medizingeschäfts (Sempermed; zunächst Produktion der Untersuchungshandschuhe inklusive Vertriebsorganisation) bis zum 30. September 2023 erfolgt ist. Die Durchführung des Verkaufs des Medizingeschäfts steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...