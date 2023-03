Der Konzern richtet seine Tochtergesellschaft Baywa re strategisch neu aus. Dafür will er das internationale Solarhandelsgeschäft "Solar Trade" verkaufen, das bislang bei Baywa re angesiedelt war. In Zukunft soll der Fokus auf dem internationalen Projektgeschäft und die Expansion als unabhängiger Energieerzeuger liegen. Der BayWa-Konzern will das Solarhandelsgeschäft "Solar Trade" seiner Tochter Baywa re verkaufen. Ziel ist, mit dem Verkaufserlös das Portfolio als unabhängiger Stromerzeuger (IPP, Independent Power Producer) auf drei Gigawatt zu erweitern und die Verdreifachung des Umfangs des ...

