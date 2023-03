EQS-Ad-hoc: Volkswagen Bank GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Volkswagen Bank GmbH: Neustrukturierung der Teilkonzerne der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft und der Volkswagen Bank GmbH



01.03.2023

Der Vorstand der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft und die Geschäftsführung der Volkswagen Bank GmbH haben heute beschlossen, eine Neustrukturierung der Teilkonzerne der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft und der Volkswagen Bank GmbH einzuleiten.



In Umsetzung der geplanten Neustrukturierung sollen der Großteil der deutschen und europäischen Gesellschaften (einschließlich der jeweiligen Tochterunternehmen und Beteiligungen) sowie weitere Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und sonstige Rechtsverhältnisse der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft und die Volkswagen Bank GmbH (einschließlich ihrer Beteiligungen) unter einer neuen, von der EZB beaufsichtigten Finanzholdinggesellschaft zusammengefasst und konsolidiert werden. Die Anteile an der Volkswagen Leasing GmbH sollen vollständig auf die Volkswagen Bank GmbH übertragen werden. Die jetzige Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft soll als Holdinggesellschaft für nicht-europäische Gesellschaften fungieren. Im Zuge der geplanten Maßnahmen sollen auch bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge angepasst und auf die neue Finanzholdinggesellschaft ausgedehnt werden. Sowohl die neue Finanzholdinggesellschaft als auch die Holdinggesellschaft für nicht-europäische Gesellschaften werden weiterhin integraler Bestandteil des Volkswagen Konzerns sein, jedoch mit unterschiedlichem geographischem Geschäftsfokus.



Mit der Bündelung der Tätigkeiten in einem europäischen Finanzdienstleister kann die Refinanzierungsstärke der Volkswagen Bank GmbH für das Wachstum des Leasinggeschäfts in Deutschland und Europa optimal genutzt werden. Damit schafft der Volkswagen Konzern die Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung der Konzernstrategie im Bereich Mobility unter Berücksichtigung der regulatorischen Rahmenbedingungen.



Es ist beabsichtigt, die wesentlichen Schritte der Neustrukturierung Mitte 2024 abzuschließen. Die Umsetzung der Neustrukturierung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Volkswagen Aktiengesellschaft.



