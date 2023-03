Das FBI führte Ausgrabungen in Pennsylvania durch. Es ging um eine Goldlieferung aus dem Jahr 1863. Angeblich waren mehrere Tonnen Gold auf dem Weg zur U.S. Mint in Philadelphia. Das FBI bestand lange darauf, dass nichts gefunden worden war. Es entstand ein Rechtsstreit vor dem Bundesgericht zwischen dem FBI und Dennis Parada, der behauptet, dass das FBI den Fund vertuscht. Parada ist Mitbegründer der Schatzsucherorganisation Finders Keepers. Das FBI gibt zwar zu nach dem Gold gesucht zu ...

